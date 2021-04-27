Особый противопожарный режим планируют ввести в Алтайском крае

Это необходимо для предотвращения негативного развития лесопожарной ситуации с учетом погодных условий.

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Особый режим вводится для недопущения появления открытого огня в лесах и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров.

Минприроды напоминает, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае вынужденного нахождения в лесу категорически запрещается пользоваться открытым огнем. Бесконтрольные выжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков и несоблюдение правил пожарной безопасности могут нанести ощутимый урон природе, ущерб экономике и стать причиной гибели людей.

При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или на горячую линию Региональной диспетчерской службы 8 (3852) 63-66-40.