Барнаульцы смогут принять участие в тестовом электронном голосовании

Дистанционное электронное голосование планируют ввести на предстоящих в сентябре 2021 года.

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Однако внедрить его планируется не во всех регионах России. В этот список попали лишь несколько пилотных субъектов. Дистанционного электронного голосования не будет и в Алтайском крае.

Но на сайте избирательной комиссии региона отметили, что жители Алтайского края все же смогут принять участие в тестовом онлайн-голосовании. Они должны обладать активным избирательным правом и иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Для участия в дистанционном электронном голосовании в рамках тренировки нужно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг до 7 мая 2021 года. Добавим, что учетная запись пользователя будет сопоставлена с «Регистром избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», поэтому все указанные сведения об избирателе должны быть точными и актуальными.

Тестовое голосование будет проходить с 8:00 12 мая до 20:00 14 мая 2021 года (указано московское время). В эти дни на главной странице vybory.gov.ru появится кнопка «Голосовать», при нажатии на которую будет предложено пройти процедуру идентификации. После успешного ее завершения будет открыт доступ к голосованию в ходе общероссийской тренировки. В тестовых электронных бюллетенях голосование будет проводиться за условных кандидатов и политические партии. Для участия в тестировании можно воспользоваться личными устройствами: компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном. Обязательно условие — устойчивое соединение с Интернетом.