Барнаульский футболист может стать лучшим игроком апреля в РПЛ

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин участвует в голосовании болельщиков за лучшего игрока Российской футбольной Премьер-лиги в апреле.

Юрий Дюпин. Фото Ярослава Махначёва.

Вернувшись из расположения сборной России, куда Дюпин был вызван впервые, в апреле воспитанник барнаульского футбола провел четыре игры, в которых пропустил лишь один мяч. Три встречи Дюпин отстоял на ноль, в одном из матчей взяв пенальти. Теперь у нашего голкипера восемь сухих встреч в сезоне, по этому показателю он вошёл в пятерку лучших вратарей РПЛ нынешнего сезона.

Конкуренты Дюпина за звание лучшего в апреле – игроки «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Федор Смолов, Андрей Мостовой («Зенит») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Победитель будет определён по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер». Сделать свой выбор можно в официальной группе Российской Премьер-Лиги в сосцети «ВКонтакте».