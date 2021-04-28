Член Общественной палаты Алтайского края Владимир Пелеганчук выступил с инициативой о поддержке медицинских работников

Главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук подготовил проект дополнительных мер поддержки медиков, работающих в период пандемии.

Фото: Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования

В состав ОПАК Владимир Пелеганчук вошел в конце прошлого года, но уже внес ряд инициатив, направленных на взаимодействие между властью, общественностью и сферой здравоохранения. Так, недавно на рассмотрение коллегиального органа он предложил проект поддержки медицинских работников и обслуживающего персонала, работающего в период эпидемии короновирусной инфекции. По мнению общественника, нагрузка на медработников в это время превышает все установленные для человека нормы, поэтому для них необходимо ввести такие меры, как, например, бесплатное санаторно-курортное лечение и выделение дополнительного финансирования для системы здравоохранения.

– Медики, действительно, – герои! Ценой своих жизней и здоровья они работали на грани сил. Очереди скорых, в здравоохранении коллапс, сами врачи болели также, как и все. Но никто не сдался и продолжал работать. Более того, не сбавляя темпов работают до сих пор, – прокомментировал Владимир Пелеганчук. – Рабочая группа при этом будет настаивать на поддержке не только тех врачей, которые работали при непосредственном взаимодействии с больными COVID-19, все категории врачей: от терапевтов, до хирургов и невропатологов продолжали работать и лечить пациентов, ведь другие болезни никто не отменял. Кроме этого, не надо забывать о тех, кто помогал в обслуживании больных людей – все боролись за жизнь каждого пациента!

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле оказывает высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь по профилю «травматология-ортопедия» и «нейрохирургия». Ежедневно центром проводится от 50 до 60 операций. При этом, в 2020 году произошло перепрофилирование учреждения для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В рамках этого 811 наиболее тяжело больных COVID-19 поступило в октябре – декабре прошлого года.

Об этом главный врач ФЦТОЭ рассказал на встрече с депутатом Государственной Думы Иваном Лоором. Депутата и представителей СМИ пригласили для ознакомления с работой центра после выхода из ковидного формата. Гостям продемонстрировали непрерывную работу медучреждения и профессионализм сотрудников. Увеличение нагрузки в связи с перепрофилированием центра не повлияло на его основное направление. Это говорит о повышенной нагрузке и высочайшей отдаче сил медработниками.

– Поддержка медицины – своевременная инициатива, так как работа над бюджетом начнется буквально через пару месяцев, а такой вопрос должен заранее прорабатываться. Просчитаем возможности, чтобы медработники почувствовали благодарность за свой труд. Те, кто прошел госпитализацию, говорили, что кланялись врачам, настолько сложные и, казалось, невыносимые были условия работы. Считаю, такая мера, как санаторно-курортное лечение должна быть системной, на постоянной основе. В плане имеющих ресурсов, оперативности, результативности медики сделали из невозможного все возможное, – подытожил Иван Лоор.