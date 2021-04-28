Инжиринговый центр «ХимБиоМаш» провел стратегическую сессию

27 апреля в Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) «ХимБиоМаш» презентовал свои разработки и обсудил свою деятельность с представителями бизнеса и власти.

Фото: АлтГТУ

В стратегической сессии инжинирингового центра, который организован в конце прошлого года на базе АлтГТУ, приняли участие ведущие промышленные предприятия Алтайского края, резиденты Алтайского центра кластерного развития, представители профильных министерств Правительства Алтайского края.

– Наш университет зарекомендовал себя в направлениях исследования качества сырья и сертификации продуктов питания, разработки технологий очистки химических продуктов и рецептур и технологических регламентов производства химической продукции, в том числе композитных материалов, проектирования технологических схем и линий для пищевых производств, с использованием цифровых интеллектуальных технологий, – отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков. – Кроме комплексных отраслевых решений по обозначенным направлениям, центр решает еще одну, не менее важную задачу опережающей подготовки и переподготовки кадров.

Между тем «ХимБиоМаш» осуществляет с Волчихинским пивоваренным заводом совместный проект по разработке нового безалкогольного напитка, а Барнаульский химический завод заинтересован в сотрудничестве с учеными вуза по проекту повышения прочности и износостойкости различных узлов, машин, агрегатов и оборудования. ООО «Барнаул РТИ» готов привлекать студенческое конструкторское бюро АлтГТУ к проектам по проектированию изделий и деталей машин.



В прошлом году в АлтГТУ прошел конкурсный отбор Минобрнауки России по созданию и развитию инжиниринговых центров по приоритетным направлениям развития промышленности России. На создание центра из федерального бюджета выделено 84 млн рублей, еще 36 млн рублей вложит сам вуз. Реализация гранта рассчитана на три года. Денежные средства будут потрачены на покупку оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, разработку дополнительных профессиональных программ, патентные сервисы и транспортные услуги.

– Нам важно не только освоить эти средства, но и предложить производственным компаниям Алтайского края действительно инновационные решения, за рамками стандартных расчетов и типовой документации, – подчеркнул ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Ифненко заметил, что «ХимБиоМаш» позволяют решать проблемы индустриального развития края комплексно, включая не только собственно технологическое развитие, но и цифровизацию краевой индустрии и подготовку для нее профессиональных кадров.