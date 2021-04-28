Исполнение судебных требований по-прежнему стоит на особом контроле барнаульских депутатов

На очередной сессии БГД, которая прошла 23 апреля, были приняты два важнейших для города решения. Депутаты проголосовали против внесения изменений в бюджет на 2021 год по исполнению решений и утвердили разделение функциональных обязанностей между КЖКХ и районными администрациями в части аварийных домов. В заседании принял участие глава города Вячеслав Франк.

Фото: пресс-служба БГД

– Мы с удовольствием корректируем бюджет города, когда приходят дополнительные транши, – отметила председатель БГД Галина Буевич до начала заседания. – Сегодня в повестку внесен проект решения, в котором предлагается исполнить все судебные требования, которые предъявлены городу, – это 6 671,7 млн руб. Большая часть требований связана с ливневой канализацией и очистными сооружениями. Хочу отметить, что такая ситуация сложилась не сегодня и не вчера, она появилась в 2008 году и с каждым годом лишь обостряется. Мы понимаем, что очистные сооружения и ливневки строились в 60-х годах прошлого века, за это время кардинально изменились санитарные нормы. Конечно, мы хотим, чтобы сточные воды были чистыми, не засорялись реки, но для этого Барнаулу нужно построить шесть очистных сооружений, новые ливневки, а это более трех миллиардов рублей только по этим двум направлениям. Понимая важность проблемы, депутаты и администрация города ищут выход в участии в федеральных программах, таких как нацпроект «Экология». Какую-то часть проблем мы сняли за счет участия в федеральной программе по развитию внутреннего туризма.

Другая часть исков связана с инфраструктурой – это более миллиарда рублей. Это дороги, в том числе сельские, в поселках Лесной и Научный Городок, и вся инфраструктура поселка Бельмесёво, где выделяют земельные участки многодетным семьям. Сюда нужно проводить газ, электричество, дороги, воду. Какую-то часть судебных требований последних лет власть выполняет ежегодно. Так, в 2020 году городу поступило 598 исковых требований, 593 из них исполнено. Ежегодно возрастает количество средств на исполнение судебных требований, но при собственных доходах Барнаула в 7 млрд руб. выделить на исполнение исковых решений 6 671,7 млн руб. – значит остановить всю жизнь города.

Проблема исполнения судебных исков вызвала у депутатов бурную дискуссию. Народные избранники понимают, что иски нужно исполнять, как и то, что одномоментно этого сделать невозможно, город перестанет исполнять свои социальные обязательства перед горожанами. Поэтому часть депутатов настаивали на более интенсивных решениях по ряду судебных исполнений, чтобы не обесценивать обязательность таких решений. В итоге депутаты проголосовали против корректировки бюджета по исполнению судебных решений.

Вторым важным вопросом стало разделение полномочий между администрациями Барнаула и районов в части переселения граждан из аварийного жилья. За администрациями районов закреплены такие функции: актуализация сведений о собственниках, членов семей собственников и нанимателях и членов семей нанимателей жилых помещений в домах, признанных аварийными; доведение до сведения собственников такого жилья условий соглашения об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд; информирование собственников и нанимателей жилья в домах, признанных аварийными, о правилах предоставления ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму помещений для граждан, если его единственное помещение стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; о правилах предоставления помещения маневренного фонда; организация работы по недопустимости самовольного заселения в жилые помещения аварийного фонда, освобожденного для целей сноса дома, а также мониторинг технического состояния для оценки их состояния до фактического сноса дома.

Стоит отметить, что обязанности по предоставлению жилья при переселении горожан из аварийного жилого фонда по-прежнему остаются за администраций Барнаула.