Рассказываем, где барнаульцы могут привиться от COVID-19

Иммунизация населения с для профилактики коронавирусной инфекции продолжается в Барнауле.
Жители края могут записаться в любую из указанных поликлиник вне зависимости от места жительства. Это можно сделать через сайт Госуслуг и по телефонам:
Также в Барнауле работают три мобильных комплекса, в которых поставить прививку может любой житель региона. Комплексы работают с 10:00 до 18:00 ежедневно, без выходных, у торговых центров «Весна» (ул.Малахова, 86в) и «Пионер» (пр-кт Ленина, 102в), рядом с ДК «Южный» (ул.Чайковского, 31).
В пресс-службе мэрии напомнили об ограничениях при вакцинации: признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.