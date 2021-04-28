Рассказываем, где барнаульцы могут привиться от COVID-19

Иммунизация населения с для профилактики коронавирусной инфекции продолжается в Барнауле.

Жители края могут записаться в любую из указанных поликлиник вне зависимости от места жительства. Это можно сделать через сайт Госуслуг и по телефонам:

КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул» — (3852) 56-08-76

КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» — (3852) 56-09-36

КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул» — (3852) 56-09-66

КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул — (3852) 56-00-09

КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» — (3852) 56-08-66

КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» — (3852) 56-09-86

КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» — (3852) 56-09-22

КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» — (3852) 56-09-79

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул» — (3852) 40-38-64; 55-54-53

КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул» — (3852) 56-09-46 (Кулагина)

КГБУЗ «Городская больница № 10, г. Барнаул» — (3852) 56-09-39

КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул» — (3852) 56-08-78

КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» — (3852) 56-08-99

Также в Барнауле работают три мобильных комплекса, в которых поставить прививку может любой житель региона. Комплексы работают с 10:00 до 18:00 ежедневно, без выходных, у торговых центров «Весна» (ул.Малахова, 86в) и «Пионер» (пр-кт Ленина, 102в), рядом с ДК «Южный» (ул.Чайковского, 31).

В пресс-службе мэрии напомнили об ограничениях при вакцинации: признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.