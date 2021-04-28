Рассказываем, где барнаульцы могут привиться от COVID-19

28 апреля 17:09 2021

Иммунизация населения с для профилактики коронавирусной инфекции продолжается в Барнауле.

Жители края могут записаться в любую из указанных поликлиник вне зависимости от места жительства. Это можно сделать через сайт Госуслуг и по телефонам:

  • КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул» — (3852) 56-08-76
  • КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» — (3852) 56-09-36
  • КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул» — (3852) 56-09-66
  • КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул — (3852) 56-00-09
  • КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» — (3852) 56-08-66
  • КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» — (3852) 56-09-86
  • КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» — (3852) 56-09-22
  • КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» — (3852) 56-09-79
  • КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул» — (3852) 40-38-64; 55-54-53
  • КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул» — (3852) 56-09-46 (Кулагина)
  • КГБУЗ «Городская больница № 10, г. Барнаул» — (3852) 56-09-39
  • КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул» — (3852) 56-08-78
  • КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» — (3852) 56-08-99

Также в Барнауле работают три мобильных комплекса, в которых поставить прививку может любой житель региона. Комплексы работают с 10:00 до 18:00 ежедневно, без выходных, у торговых центров «Весна» (ул.Малахова, 86в) и «Пионер» (пр-кт Ленина, 102в), рядом с ДК «Южный» (ул.Чайковского, 31).

В пресс-службе мэрии напомнили об ограничениях при вакцинации: признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.