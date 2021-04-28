Соцсети: нападение на офис микрозаймов совершили в Барнауле

Злоумышленник украл 5 тысяч рублей, купюрами по 50 рублей.

Фото: Инцидент Барнаул

О нападении на офис микрофинансовой компании рассказали рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте». По их словам, сегодня, 28 апреля 2021 года, около 9:20 неизвестный под угрозой предмета, похожего на нож, похитил конверт с деньгами.

Барнаульцы утверждают, что подозреваемому на вид 40 лет, рост 160-170. Был одет в серую шапку, темную куртку, на руках черные перчатки, на лице была медицинская маска. При себе нож длиной около 20 см, похож на кухонный.

Горожане предположили, что нападавший мог скрыться на автобусе, так как служебно-розыскная собака довела до остановки общественного транспорта.

Официальной информации на момент публикации нет.

Напомним, 12 апреля 2021 года также поступала информация о нападении на офис микрозаймов. Тогда, по словам барнаульцев, злоумышленник украл 20 тысяч рублей, а после скрылся на автобусе 35 маршрута.