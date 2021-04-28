Спектакль в технике театра теней репетируют в «Сказке»

Спектакль по рассказу Марка Твена «Рассказ собаки» ставит команда постановщиков из Санкт-Петербурга.

Фото: Театр теней

Постановка спектакля будет реализована в рамках Федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Театр детям». Благодаря этой программе у региональных театров появилась возможность привлекать для работы лучших представителей режиссуры. В постановке нового спектакля принимают участие команда из Санкт-Петербурга: режиссёр Алексей Смирнов, художник Елизавета Ольшвангер, композитор Александр Леонов и Ольга Гайдмак.

Фото: Театр теней

За свою долгую творческую жизнь Марк Твен написал огромное количество больших и маленьких произведений. Практически каждое было пронизано иронией и юмором. Но произведение, взятое для постановки, написано в нехарактерной для писателя сентиментальной традиции и оставляет в душе читателя неизгладимый след от лап той самой собаки, от имени которой и ведется повествование. Известен факт, что автор даже получил письмо от ребёнка-поклонника его рассказов, где он пенял Твену, что он «ужасно поступил, написав такую грустную историю».

Напомним, театр теней – один из видов китайского народного искусства. Действие происходит на специальном экране, его сопровождают музыка и звуковые эффекты.

В театре теней особенно важно создание эффекта движения, ведь все тело куклы может свободно двигаться. Куклы двигаются на фоне мелодичного напева, во всем действе чувствуется глубокий национальный колорит.