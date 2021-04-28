Спортсмены из Алтайского края завоевали медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования проходят в Краснодаре на базе краевого Центра олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ.

Участие в Кубке России принимают более 350 сильнейших гребцов из 30 регионов страны. В рамках соревнований пройдут заезды в байдарках и каноэ одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1 000 и 5 000 метров.

По их итогам будет произведен отбор спортсменов в национальную сборную команду России для выступления на заключительных тренировочных мероприятиях перед этапами Кубка мира и квалификационными соревнованиями на Олимпийские игры 2021 года

27 апреля спортсмены Центра спортивной подготовки Алтайского края Александр Дьяченко и Ирина Андреева участвовали сразу в двух финалах и завоевали по две награды — золотой и серебряной.

Так, они оба завоевали серебро в индивидуальных заездах на дистанции 200 метров, Александр Дьяченко — на байдарке, а Ирина Андреева — на каноэ. Позже они стали победителями соревнований на этой дистанции в экипажах-двойках. Свою радость они разделили с москвичом Юрием Постригаем и Олесей Ромасенко из Краснодара соответственно, сообщает «Алтайский спорт».