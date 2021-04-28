Турнир по художественной гимнастике «Динамо» – детям России» традиционно пройдет на майские праздники

Один из самых значимых краевых гимнастических турниров соберёт спортсменов с 30 апреля по 2 мая в спортивном центре «Эланс».

Фото: спортивный центр «Эланс»

Краевые соревнования по художественной гимнастике «Динамо» – детям России» традиционно проходят в мае и посвящены Победе в Великой Отечественной войне. В этом году, турнир, который проводит Алтайский краевой совет ВФСО «Динамо», федерация художественной гимнастики Алтайского края и спортивный центр «Эланс» при поддержке Министерства спорта Алтайского края, состоится уже в 18-й раз.

На протяжении этих лет почетными гостями турнира были самые титулованные спортсменки-гимнастки: олимпийские чемпионки Наталья Лаврова, Елена Шаламова, Маргарита Мамун, чемпионки мира и Европы – Ирина Дзюба, Ирина Чаплыгина, ведущие тренеры и судьи в этом виде спорта — Наталья Овсянникова, Марина Гвоздецкая, Валентина Кончукова, Елена Камилова, Юлия Голубенко, Елена Арайс, Альфия Назмутдинова. В этом году почётной гостьей соревнований станет четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, Чемпионка России Александра Солдатова.

Своё участие в турнире подтвердили многие городские клубы и школы по художественной гимнастике, а также спортсменки из районов Алтайского края, республик Хакасия и Алтай, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского края. Приезд участниц из зарубежных стран в этом году не планируется из-за непростой эпидобстановки в мире. Но в прежние годы на турнир регулярно приезжали гимнастики из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

На краевых соревнованиях по художественной гимнастике выполняются разряды от юношеского до первого спортивного разряда. К участию в состязаниях допускаются гимнастки в возрасте от 5 до 16 лет, работающие по программе мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, первый взрослый разряд и младше. В этом году на профессиональный помост спортивного центра «Эланс» выйдет до 150 участниц.

Главный судья соревнований — заслуженный тренер России, судья международной категории, директор Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике города Омска – Елена Арайс. В судействе также будут принимать участие судьи всероссийской категории – известные в городе и крае тренеры по художественной гимнастике.

К большому сожалению всех поклонников этого красивого и грациозного вида спорта, карантинные реалии внесли жёсткие ограничительные коррективы, турнир ради безопасности участников пройдет без зрителей. Присутствовать на трибунах смогут только по три представителя от команды – участницы турнира. Но для родителей спортсменок и всех желающих будет организована онлайн-трансляция, на сайте www.see-life.ru, в разделе гимнастика.

30 апреля 2021 года в 13.00 состоится торжественное открытие XVIII краевых соревнований по художественной гимнастике «Динамо» – детям России». В церемонии открытия по традиции примут участие представители силовых структур Алтайского края в парадной форме, региональное правительство и администрация города. Среди почётных гостей ждут губернатора Алтайского края Виктора Томенко, председателя Алтайского краевого совета «Динамо», начальника управления федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю, генерал-майора – Юрия Мороза, первого заместителя председателя Алтайской краевой общественной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», полковника Алексея Минина. А также главу города Барнаула Вячеслава Франка, министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, президента Федерации художественной гимнастики Алтайского края Андрея Пудовкина и других. Кроме того, в церемонии открытия примут участие ведущая солистка Музыкального театра Александра Карпова, которая споёт гимн России, и почетный гость Александра Солдатова.

После торжественного открытия состоится гала-концерт с участием гимнасток спортивного центра «Эланс», заслуженного артиста Алтайского края – Александра Штребеля, лауреатов и дипломантов всероссийских и международных танцевальных конкурсов и фестивалей Вячеслава Иванова и Ильи Шульпина, ведущего событийных мероприятий Владимира Дементьева. Соревнования и парад открытия будут проходить с соблюдением всех правил безопасности и масочного режима.

К сожалению, из-за карантинных ограничений не состоится традиционный мастер-класс и автограф-сессия, которые в прежние годы всегда проводили почётные гости соревнований. Александра Солдатова не сможет поделиться своим уникальным опытом и мастерством с юными гимнастками.

Программа соревнований:

29 апреля – день приезда.

30 апреля – парад открытия, в 13.00 гала-концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне; далее 1-й день соревнований, личное многоборье, групповое первенство.

1 мая – 2-й день соревнований, личное многоборье. 2 мая – 3-й день соревнований, личное многоборье.