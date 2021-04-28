Жителей Алтайского края предупредили о возможном подъёме уровня воды

По данным синоптиков, с 28 по 30 апреля 2021 года в регионе продолжится подъём уровня воды в реке Чумыш в районе села Ельцовка Ельцовского района и реки Чапша в районе села Красногорское Красногорского района. Возможно достижение опасных отметок (320 и 580 см соответственно) и подтопление прибрежных территорий данных населенных пунктов.

Обстановка в Алтайском крае в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, поддерживается постоянная связь со всеми муниципальными образованиями. Представители местных администраций регулярно представляют информацию о ситуации, организован постоянный мониторинг. Все службы находятся в готовности к реагированию и оказанию помощи гражданам.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.

Изучите и запомните границы возможных зон затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в зоне непосредственной близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним.

При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению:

отключите газ, электричество и воду;

ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;

закройте окна и двери или даже забейте их досками;

животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);

из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды;

при эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.

Если ваш дом попадает в зону подтопления, следите за информацией в местных средствах массовой информации, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей.