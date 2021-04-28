Жительница Алтайского края больше года издевалась над взятым под опеку мальчиком

Она избивала и оскорбляла ребенка с января 2020 по апрель 2021 года.

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Известно, что в замещающей семье, помимо взятого под опеку мальчика 2008 года рождения, воспитывались еще двое детей 14 и 10 лет.

Всех детей у 43-летней жительницы Камня-на-Оби изъяли и поместили в специализированный детский центр. Следователи проверяют причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у нее под опекой.

В настоящее время следователи СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении опекуна меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения. Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела будет дана юридическая оценка должностным лицам органов опеки и попечительства на предмет надлежащего исполнения обязанностей по контролю за замещающими семьями. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.