Барнаулец украл оставленный на лавочке телефон, чтобы перепродать

Его задержали по горячим следам.

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Известно, что работающая индивидуальным предпринимателем 22-летняя девушка имеет в собственности надувной батут для детей. В день совершения кражи она уехала по делам, при этом ее телефон остался лежать на скамейке и девушка понадеялась, что за ним присмотрит находившаяся возле батута работница. Вернувшись через полчаса заявительница не обнаружила гаджета, а опрошенная сотрудница сообщила, что ничего не забирала.

Злоумышленника задержали в этот же день. Им оказался ранее судимый житель Барнаула 1998 года рождения. Похищенный телефон у него изъяли, а сам молодой человек признался, что хотел перепродать украденное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.