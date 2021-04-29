Коня и жену не отдам никому. Барнаульские байкеры открывают сезон

В воскресенье, 2 мая, в Барнауле состоится открытие байкерского сезона. Каким оно будет и как те, кому дороги два колеса, готовятся провести предстоящее лето, мы поговорили с президентом старейшего байк-клуба края «Колесницы дорог» Евгением Михайловым.

Фото Ярослава Махначёва.

Начало сезона

– Евгений, с летом все более-менее понятно. Как мотоциклисты пережили зиму?

– Зимой у нас много мероприятий: Мото-Ёлка, турниры среди байкеров по покеру, бильярду, горным лыжам, гонки «Унимото». Некоторые и зимой ездят на мотоцикле, но не так массово, как велосипедисты по снегу, все-таки это опасно. Если зимой байкеры куда-то ездят, то, как правило, берут мотоцикл с люлькой и ставят шипованную резину. Еще некоторые любители эндуро (класс мотоциклов для езды по пересеченной местности – прим.авт.) ездят круглый год, но это небольшие покатушки на короткие расстояния.

– Как будете открывать летний сезон?

– Это открытие – юбилейное. Впервые мы по всем правилам, с прохождением колонны, мероприятиями и конкурсами, начинали сезон в 2001 году. Так что сейчас празднуем 20-летний юбилей. Будет традиционный сбор у ТРЦ Galaxy, там проведем небольшое шоу, затем поедем по городу. Не стали на этот раз делать длинный маршрут, так как в городе много светофоров и тяжело через них протянуть организованную колонну. Сразу поедем на пр. Красноармейский, оттуда через Новый мост на Правобережный тракт, доедем до поворота на Фирсово, развернемся на развязке и финишируем на «Водном мире», где пройдет праздничное мероприятие. Затем будет вечерняя программа в «Байк-баре».

Сбор байкеров на парковке ТРЦ Galaxy пройдет 2 мая в 13.00. Старт колонны намечен на 15.00. Вечерняя программа в «Байк баре» начнется в 19.00, вход на нее платный – 200 рублей.

– В прошлые годы в начале сезона вы еще проводили дни памяти.

– Сейчас тоже проведем. В начале сезона, 7-8 мая, ездим на кладбище, поминаем наших мотобратьев, членов и друзей клуба, наводим порядок на могилах. Это тоже своего рода школа для молодежи, хотя и жесткая. Они смотрят на молодых ушедших ребят и понимают, что мотоцикл – не шутка. В начале сезона нелишним напомнить об этом.

– Каким будет летний мото-сезон на Алтае?

– Крупных фестивалей не планируем. Во-первых, зимой уже провели Мото-Ёлку. Во-вторых, в следующем году «Колесницы дорог» празднуют 20-летие, тогда и проведем что-то серьезное. А так – летом достаточно событий в Кемерове, Тюмени, Новосибирске, Шерегеше и других городах, где нас тоже рады видеть. Ассоциация мотоклубов Сибири намеренно дает возможность разным городам что-то сделать: это и шанс проявить себя, и вариант куда-то съездить. Если сразу все будут организовывать фестивали, то когда ездить на них?

За безопасную езду

– Как за 20 лет изменилось мотосообщество Барнаула?

– Кардинально. Если раньше у кого-то появлялся новый мотоцикл, особенно хороший, импортный, об этом знали все. Сейчас техники стало очень много, в том числе лютой, злой, дорогой, от эндуро до гипербайков и бобберов. С одной стороны, это радует, два колеса – это определенная свобода, экономия на бензине, возможность не стоять в пробках. С другой – это опасность на дорогах. Многие садятся на мотоцикл, думая, что это легко. Но байк не для шуток. Относиться к нему надо как к коню, который в любой момент может сбросить всадника. Сейчас еще появились дешевые мотоциклы, которые берет молодежь. А еще – электромотоциклы. Если обычный байк хотя бы слышно, то электрический подкрадывается незаметно. В Барнауле их еще не так много, а вот в центральной части России уже стали проблемой.

– В начале сезона вы еще обычно проводили акции, посвященные пропаганде ПДД.

– Думаю, к ним мы вернемся. Проблема начала сезона – водители забывают, что на дорогах есть мотоциклы, которые к тому же в зеркало видны совсем не так, как автомобили. Только что его там не было, и вот уже совсем близко. Поверьте, основная масса байкеров – за безопасную езду, но это приходит с опытом. Люди постарше в городе не гоняют, да и на трассах тоже.

Цель организованного открытия сезона еще и в том, чтобы популяризировать наше движение, чтобы молодежь увидела, что мотосообщество не шаляй-валяй, а серьезные люди.

– Но согласитесь, что байкеров любят далеко не все.

– Согласен, тем более, есть за что. Сам не люблю тех, кто гоняет ночами по городу. Если ты уважаешь жителей, сделай так, чтобы не быть проблемой для них. Хочешь покатушек – хватает мест, где рядом нет жилых домов. Пытаемся объяснять это молодым, организовывать места для тусовок. Например, планируем сделать байк-пост – это место для иногородних путешественников, где мототуристы могут остановиться, перекусить, отдохнуть. Во многих городах такие места есть, Барнаулу оно тоже необходимо. Краевой столице не хватает мотокультуры, даже в Бийске ее больше, потому что через город проезжает много туристов в Горный Алтай и Монголию. А еще в крае не хватает трасс, где можно было бы покататься и потренироваться.

– Только в Барнауле несколько мотоклубов – помимо вашего, есть еще «БаБайки», S.S.R. Сrew и другие. В каких вы отношениях?

– Это наши хорошие друзья, никаких противоречий. Открытие сезона проводим вместе. Всего в крае около десяти мотоклубов. Проблема у всех общая – почти нет поддержки от властей. Что мешает выделить какой-то закрытый участок, подальше от домов, чтобы там была возможность выплеснуть адреналин? Причем такие места есть, и там гоняют нелегально, хотя можно все обустроить по нормам безопасности и проводить официальные мероприятия.

Фото Ярослава Махначёва.

– «Колесницы дорог» входят в Ассоциацию мотоклубов Сибири. Что это за структура?

– Она создана в 2002 году для координации мотодвижения, взаимодействия с властями и так далее. Уже говорил, что все хотят что-то провести, и в одни сроки. Чтобы не было накладок, АМС и решает, что проводить, где и как. Регулярно проходят собрания совета Ассоциации, на них решаем, как развивать мотодвижение.

– Слышал, что стать членом клуба «Колесницы дорог» не так просто?

– У нас жесткая дисциплина, есть устав. Чтобы стать сначала кандидатом в члены клуба, нужно пройти испытательный срок, чтобы о тебе хотя бы все в клубе узнали. Прием в кандидаты решается на голосовании, чтобы претендента одобрили, против или воздержавшихся должно быть не более одного голоса. Ну и затем три года на то, чтобы доказать, что ты достоин стать членом клуба. Потерять место в клубе можно за нарушение устава. Нет, не подумайте, мы не варвары какие-то, у нас обычные человеческие нормы морали и права. Обычно уже за пару лет видно, наш человек или нет. Состав у нас стабилен.

Разные люди

– Мотоциклист и байкер – разные люди?

– Да. Мотоциклист – любой человек на мотоцикле. Байкер – человек клубный, он находится в мотообъединении, понимает, что несет определенную ответственность за него, что у него есть друзья, которые не бросят в случае чего, и сам готов прийти на помощь. У нас в клубе отношения семейные – не в том смысле, что родственники, а по отношениям. Назвать друг друга «братом» – это не просто для красоты и пафоса. Понятно, что разногласия бывают, но находим общий язык. Кстати, семейные отношения тоже есть, у многих жены или подруги ездят на мотоциклах, но по уставу женщина не может быть членом клуба.

– Для обывателя байкер – персонаж из песен «Арии», кто-то в коже с бородой. Можете портрет среднестатистического байкера нарисовать?

– Сейчас это сложно. У нас есть и люди и молодежь, и люди в возрасте. Один из наших ребят погиб, пришел его отец и стал членом клуба. Уже в годах, но такой же брат для нас, каким был его сын. Байкер, выглядящий как полупьяная горилла с бородой – это страшилки из Америки. Наши ребята, я сейчас не только про «Колесницы дорог» – хорошие умные люди, образованные, любящие дорогу и хорошую компанию. У многих по нескольку мотоциклов для разных целей – один для поездок в горы, второй для дальних путешествий по хорошим дорогам и т.д.

– Сколько их у вас?

– Пока три, в том числе трайк – это выставочный трехколесный мотоцикл с прицепом, визитная карточка клуба. У нас есть парень, водитель трайка, который от него без ума, пылинки сдувает.

– А разве байкеры свою технику другим передают?

– Официально это не возбраняется, хотя есть негласное правило: коня и жену не дам никому. У кого-то это обусловлено суевериями, у кого-то прагматическим подходом. Некоторые байки делаются под владельца, кто-то восстанавливает ретро-мотоцикл. Как его отдать, случись что – будет конфликт. В конце концов, есть вопрос безопасности. Дашь мощный байк, у человека не хватит опыта совладать с ним, разобьётся. Вообще, даже просто сесть на мотоцикл без разрешения нельзя. У обывателя зачастую отношение несерьезное к ним, поэтому на наших мероприятиях любят просто так сами сесть, чтобы сфотографироваться, или ребенка посадить. При этом современные байки стоят дороже некоторых автомобилей, а то и квартир. В конце концов, упадет мотоцикл на ребенка, кому отвечать? Всегда надо сначала найти хозяина, спросить разрешения.

Фото Ярослава Махначёва.

– Если на открытии сезона кто-то проникнется вашим духом, решит стать байкером, с чего начать?

– Посоветовал бы в первую очередь пообщаться с байкерами – хоть в «Байк-баре», хоть в тусовочных местах, которые легко найти. Если молодой человек сам решил купить себе мотоцикл, он, скорее всего, изучит вопрос, поймет, что ему по карману и для каких целей. Гораздо хуже, когда родители решают порадовать сыночка, особенно, если финансы позволяют жить по принципу «для ребенка самое лучшее». Начинать надо с малого, с мотошкол, недостатка в которых нет. Есть мотоциклы, на которые без навыка садиться вообще противопоказано, например, Ямаха V-Мax, прозванная гробовщиком, которая не прощает ошибок.

Когда мотоциклист выкручивает ручку газа на мощном спортбайке и резко разгоняется, перегрузка и давление на глаза, как летчиков, только их к этому готовят. И в некоторых странах для управления такой техникой нужна отдельная категория прав. На мотоцикле надо уметь принимать решение за доли секунды, всегда быть начеку. Пленку назад на нем не отмотаешь.

– Как вы сами пришли к байкерскому движению?

– На мотоцикле я давно, еще с детства. Ездил в деревню к дедам, гоняли там без прав и опыта. А осознанно пришел к этому уже лет в 30. Был на чемпионате мира по футболу во Франции в 1998-м, увидел в Монако обгоняющую нас колонную байкеров, посмотрел на этих дедушек и даже бабушек, понял, что хочу также. А сейчас и сам уже к этому возрасту приблизился. Мотоцикл открывает другой мир – любая дорога, любой дикий берег, куда на машине не проедешь, становится доступным.