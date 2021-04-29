На барнаульском асфальтобетонном заводе запустили обновленное оборудование

Оно соответствует новому ГОСТу.

Фото: Администрация Барнаула

На заводе МБУ «Автодорстрой» есть два асфальтосмесительные установки, которые выпускают по 32 тонны смеси в час. Но из-за вступившего в силу 1 июля 2020 года нового ГОСТа завод не мог выпускать смесь по новым требованиям, поэтому оборудование обновили.

«На одной их двух асфальтосмесительных установок заменили комплект сортировочного агрегата на 5-фракционный, установили пятый загрузочный бункер и удлинили горизонтальный конвейер. Кроме того, было адаптировано программное обеспечение установки. Все оборудование уже приобретено; на одной установке оно функционирует, на другой — ведется его монтаж. Затраты на модернизацию асфальтобетонного завода составили более 11 млн рублей», — сказал Андрей Курышин, руководитель МБУ «Автодорстрой».

Изготовленным по новому ГОСТу асфальтобетоном уже ремонтируют улицы Барнаула.

По словам Андрея Курышина, всего в 2021 году планируется отремонтировать 68,3 тысяч квадратных метров дорог за 67,5 млн рублей. Также «Автодорстрой» сделает 18,5 тысяч квадратных метров тротуаров, проведет заливку 20 тысяч метров температурных трещин, проведет ремонт струйно-инъекционным методом 5,4 тысяч квадратных метров дорог.

Также МБУ «Автодорстрой» является одним из подрядчиков, которые работают в Барнауле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники проведут капремонт пяти участков в поселке Авиаторов. Для этого задействуют 18 асфальтобетонщиков, 8 машинистов и 8 водителей самосвалов, пишет пресс-служба мэрии.