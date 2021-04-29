Начался ежегодный отчета губернатора Алтайского края о деятельности регионального правительства

Сегодня проходит 53-я сессия АКЗС, где губернатор Алтайского края Виктор Томенко представляет отчёт о работе Правительства Алтайского края за прошедший 2020 год.

На отчете Губернатора в Парламентском центре присутствует глава города Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

В администрации города и здании Барнаулькой городской Думы организована онлайн-трансляция отчета, в котором принимают участие заместители главы администрации города Барнаула и депутаты БГД.







Руководители районных администраций и их заместители смотрят трансляцию в рабочих кабинетах.