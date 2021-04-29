Рассказываем, о чём говорил Виктор Томенко в своём отчёте

Сегодня, 29 апреля 2021 года, губернатор Алтайского края представил отчет депутатам АКЗС о результатах деятельности Правительства региона в 2020 году. О чем говорил Виктор Томенко в своём отчёте?

В первую очередь Виктор Томенко озвучил экономические тенденции в развитии Алтайского края. Он напомнил, с какими результатами край входил в 2020 год.

«По итогам 2019 года экономика региона приросла на 5,5% к уровню 2017 года. Практически на треть увеличились инвестиции в основной капитал, на 23% — номинальная зарплата. На 24% выросли доходы консолидированного бюджета Алтайского края», — сообщил глава региона.

В рамках отчёта Виктор Томенко охарактеризовал работу отраслей в период пандемии, отметив особо сферы здравоохранения и образования.

Он высказал слова благодарности всем медикам Алтайского края:

«Пандемия показала, что у нас очень много неравнодушных людей, и в этом наша сила. Конечно, основной удар на себя приняли врачи, фельдшеры, медсестры, все работники медицинских учреждений. О коронавирусе тогда было еще мало известно, методы лечения постоянно корректировались. Не будем забывать, что коронавирус никуда не исчез, и наши медработники до сих пор продолжают с ним бороться, спасая тысячи жизней. И сейчас, здесь, перед всеми жителями Алтайского края искренне благодарю вас!»

Свой отчёт Виктор Томенко продолжил сообщением о том, что в 2020 году в Алтайском крае было собрано почти 4 млн тонн зерновых. Депутатам АКЗС он напомнил, что в рейтинге регионов России по валовому сбору овса и гречихи край сохранил лидирующие позиции.

«По производству яровой пшеницы, рапса и льна масличного заняли второе место. Производство масличных культур в прошлом году достигло более 1,1 млн. тонн. Это на 7% больше, чем годом ранее. Достигнута рекордная урожайность сахарной свеклы — 520 ц\га. Это почти на 18% выше среднего пятилетнего уровня (442 ц/га). Полученный урожай позволил не только обеспечить потребность края в продовольствии, но и выполнить целевые показатели по экспорту продукции АПК», — сказал губернатор.

В 2020 году в Алтайском крае при росте доходности растениеводства снизилась относительно 2019 года

По его словам, в 2020 году рентабельность производства продукции животноводства при росте доходности растениеводства снизилась относительно 2019 года.

Виктор Томенко также отметил, что пострадавших от засухи животноводческим хозяйствам перечислили средства господдержки в размере 347 млн рублей.

Он также заявил, что в целом на реализацию мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства в 2020 году было направлено порядка 3,6 млрд рублей, в числе которых из федерального бюджета 2,5 млрд рублей.

«Рост доходности отрасли расширяет возможности участия агробизнеса в развитии села. В рамках ГЧП финансовые ресурсы из внебюджетных источников стали направляться на крупные капиталоемкие комплексные проекты по обеспечению населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры», — отметил губернатор.

Известно, что в минувшем году на комплексное развитие сельских территорий из всех источников было направлено около 2,5 млрд рублей. Это на 23% выше, чем в 2019 году.

Виктор Томенко также отметил, что для здравоохранения Алтайского края 2020 год был непростым. По его словам, все силы нужно было оперативно мобилизировать.

«В регионе был завершён ремонт всех детских поликлиник, а медикам удалось сохранить тенденцию снижения младенческой смертности. В целом объём финансирования учреждений здравоохранения из краевого и федерального бюджетов вырос на 12%», — сообщил губернатор.

Он также заявил, что здравоохранение Алтайского края развивается в отдаленных точках региона. В 2020 году в регионе построили 16 ФАПов.

«Для удаленных территорий приобрели 15 передвижных ФАПов и 3 мобильных комплекса. Завершили модернизацию 28 детских поликлиник. Обновили медицинское оборудование в городских и районных медучреждениях почти на 1 млрд рублей. Открыты первичный сосудистый центр, Центр амбулаторной онкологической помощи, Центр ядерной медицины. Общее финансирование составило 50 млрд рублей — на 12% больше, чем в 2019 году», — сказал Виктор Томенко.

Говоря об образовании, губернатор отметил, что в 2020 году расходы на образование составили почти 27 млрд рублей — это на 6,6% больше, чем в прошлом году.

«5,7 млрд. рублей — на 20% больше средств, чем в 2019 году — направлено на модернизацию образовательной инфраструктуры. Прирост зарплаты педагогов за 2020 год в среднем составил 15%. Запущена программа „Земский учитель“, в ней приняли участие 44 педагога. Открыт ряд центров допобразования», — пояснил Томенко.

В минувшем году в крае было создано большое количество новых мест в школах и детсадах: для школьников 3 680 мест, для дошкольников 1 660 мест. Он заявил, что все ученики начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. Дополнительно закуплено 103 школьных автобуса.

В своём отчёте губернатор затронул тему культуры. Он отметил, что в 2020 году культурные учреждения из-за пандемии долгое время работали без посетителей, но сотрудники все равно работали дистанционно. В то же время, в прошлом году продолжилось укрепление материальной базы.

«Нацпроект „Культура“ позволил развивать новые направления — виртуальные концертные залы. Открылись модельные библиотеки в Барнауле и Новоалтайске, продолжился ремонт сельских ДК. Построен новый экспозиционный комплекс Мемориального музея М. Т. Калашникова в Курье. Мы приобрели большое количество музыкальных инструментов, выделив на эти цели более 55 млн. рублей», — напомнил Томенко.

Губернатор Виктор Томенко перед депутатами заксобрания региона сообщил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, в Алтайском крае было завершено строительство спорткомплекса в Белокурихе, ремонт стадионов в Славгороде и Заринске.

«В 13 в районах края установлены современные уличные спортплощадки. Для жителей Рубцовска в декабре прошлого года открыл свои двери круглогодичный ледовый комплекс. В 2021 году край принимает масштабные международные соревнования — этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Мы завершили основные работы по проекту развития гребного канала — он вошел в пятерку лучших в мире. По сравнению с 2017 годом в крае число занимающихся спортом выросло в 1,3 раза (с 38% до 49%)», — пояснил Губернатор.

Важным событием 2020 года стала передача на семь лет раньше планируемого срока в федеральную собственность автодороги от Барнаула до границы с Казахстаном. В минувшем году сумма дорожного фонда в крае составила 13,3 млрд рублей. На эти средства к нормативу привели почти 900 км автодорог и 17 мостов.

«Сокращается смертность в результате ДТП: в прошлом году этот показатель снизился на 10,2%. Продолжено сотрудничество с РЖД — парк вагонов обновлен на 45%. Продолжает расширяться география субсидируемых из краевого бюджета авиаперелетов: в 2017 году было только одно направление (Томск), сейчас их шесть», — отметил глава региона.

Депутатам АКЗС Виктор Томенко в рамках отчёта сообщил, что многие объекты ЖКХ в региона на сегодняшний день имеют высокий износ (более 65%). Проблема копилась не один десяток лет и требует значительных вложений.

По его словам, регион за последние два года нарастил объем средств на капремонт, реконструкцию и модернизацию объектов тепло- и водоснабжения с 1 млрд рублей в 2017 году до 1,5 млрд рублей на протяжении двух последних лет.

Томенко рассказал, что в 2020 году в регионе улучшили надежность теплоснабжения для практически 300 тысяч граждан в 32 населенных пунктах. Знаковым событием прошлого года стало подписание с ПАО «Газпром» программы газификации края на следующую пятилетку.

Малый и средний бизнес Алтайского края в 2020 году выстоял, несмотря на пандемию. По словам губернатора, в помощь МСП были расширены меры господдержки.

«Расширен доступ к заемным ресурсам: капвложения достигли 2,4 млрд рублей. Малыми и средними предприятиями создано более 600 рабочих мест. 200 предпринимателей воспользовались субсидиями на покупку современного оборудования — на сумму более 300 млн рублей. При поддержке государства вырос экспорт алтайской продукции: 100 компаний заключили контракты на сумму более 8,5 млрд рублей», — пояснил Томенко.

Туризм Алтайского края в 2020 году из-за пандемии стал одной из самых пострадавших отраслей. Но губернатор напомнил, что работу туробъектов возобновляли при первой возможности.

«Наша совместная работа по поддержке отрасли, информированию о туристическом потенциале края дала результат. В 2020 году Алтайский край вошел в число 10 якорных туристических регионов, определенных Федеральным агентством по туризму для популяризации отдыха в России. Также мы сохранили 6 место в национальном туристическом рейтинге. <…> На территории инвестплощадки „Белокуриха горная“ <…> начато строительство автодороги к горнолыжному комплексу, построены сети газоснабжения». — сказал Томенко.

Виктор Томенко затронул и общественно-политическую жизнь Алтайского края. Он отметил, что главными ее событиями стала 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и внесение поправок в Конституцию Российской Федерации.

«Планы проведения торжественных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы, к сожалению, пришлось серьезно корректировать. Тем не менее, считаю, мы смогли достойно отметить 75-летие Победы. Мы старались уделить внимание каждому ветерану, чтобы каждый почувствовал на себе внимание и заботу земляков. Во всех муниципалитетах 9 мая удалось создать особую атмосферу праздника. Как и вся страна Алтайский край присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн», — отметил глава края.

Глава Алтайского края также рассказал о намеченных планах. Однако Правительство региона работает над новыми и старыми проблемными вопросами.

Губернатор сообщил, что в 2021 году власти продолжат решать задачу увеличения оплаты труда муниципальным служащим.

«Я предлагаю в текущем году заработную плату муниципальных служащих увеличить на 15%, распространив это решение с 1 января 2021 года. Мы рассматриваем возможность увеличения матпомощи социально необеспеченным категориям граждан с 20 до 50 тыс. рублей на подключение домов к природному газу. Поручаю Правительству и органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении и учесть в расходах бюджета на 2022 год. Нельзя не сказать о проблеме транспортной доступности сельских населенных пунктов. На эти цели муниципальным районам будет выделено 300 млн. рублей субсидий на приобретение автобусов», — заключил он.

Депутаты большинством голосов приняли отчёт губернатора.