Обращение ГИБДД к барнаульцам

Горожанам напомнили о правилах использования роликовыми коньками, самокатами, электросамокатами, скейтбордами, гироскутерами, сигвеями, моноколесом и другим.

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В настоящее время они приобрели широкую популярность.

Некоторые из этих устройств могут иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и (или) максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, в связи с чем, для управления устройствами схожими с средствами индивидуальной мобильности, необходимо наличие специального права управления транспортными средствами соответствующей категории «М» или «А». Наличие специального права управления подразумевает не только получение водительского удостоверения, но и процесс обучения, разбор дорожных ситуаций, позволяющих грамотно ориентироваться в процессе дорожного движения. В противном случае, использование СИМ на дорогах общего пользования становится серьезным источником опасности для всех участников дорожного движения.

Такой вид транспорта может развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи устройств не используют защитную экипировку, что приводит к тяжким последствиям при дорожных происшествиях.

Госавтоинспекция напоминает, что с точки зрения Правил дорожного движения граждане, передвигающиеся на СИМ, считаются пешеходами и подчиняются правилам для пешеходов, то есть должны передвигаться по тротуарам, велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта, не создавая при этом опасности и неудобства для других пешеходов. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу.

Уважаемые взрослые! Приобретая СИМ для себя или своего ребенка, помните, что дорога — это зона повышенной опасности, и пренебрежение Правилами может привести к трагедии.