Общегородской субботник состоится сегодня в Барнауле

В городе планируется очистить от прошлогодней листвы, мусора и веток улицы, скверы, аллеи и ликвидировать несанкционированные свалки и объявления.

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Планируется, что в работах примут участие больше 28 тысяч барнаульцев. О своем намерении выйти на субботник заявили многие организации и предприятия города, студенты и школьники, общественники и жители.

На территории города в рамках субботника запланированы многочисленные экологические акции.

Горожане выйдут на уборку парка «Целинников», сквера Химиков, парков им. В. И. Ленина и «ВРЗ», сквера по ул. Привокзальной, 10д. В поселке Южном планируется очистить от листвы и мусора аллею между улицами Герцена и Белинского, которую в этом году благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Будут приводить в порядок зеленые зоны на пр-кте Красноармейском, 63, на улице Попова между домами № 88 и 96, на ул. Малахова от рынка «Янтарный» до ТЦ «Весна», березовая роща по ул. Новосибирской, 16г, роща на ул. Юрина от ул. Островского до ул. Попова, участок лесного массива в районе остановки «Кордон» и другие территории.

Во время субботника продолжат наводить порядок у памятников, мемориальных досок на зданиях, мемориальных комплексов и в местах захоронений.

Работники промышленных предприятий и предприятий потребительского рынка, торговых центров проведут очистку вазонов и клумб, прилегающей территории от сухих цветов, листвы, мусора, будут белить бордюры, покрасить урны.

МУП «Барнаулгорсвет» в этот день планирует помыть 150 и покрасить 100 светофорных объектов, а также вымыть 230 и окрасить 45 опор наружного освещения. Работники МУП «Горэлектротранс» будут заниматься покраской ограждений на площадях Победы и Октября, на ул. Гридасова, 5. МУП «Барнаулгорсвет» будет красить столбы наружного освещения на улице Мало-Тобольской и на площади Победы.

Сотрудники МБУ «Автодорстрой» продолжат очищать лотки от смета, будут мыть остановочные павильоны, красить урны, а также вывозить собранный во время субботника мусор на городской полигон.

В пресс-службе мэрии напомнили, что до 30 апреля полигон твердых коммунальных отходов принимает собранный во время месячника санитарной очистки мусор без оплаты.

Присоединиться к наведению санитарного порядка в городе могут все желающие.