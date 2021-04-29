Рассказываем, куда барнаульцы смогут сходить на «Ночь музеев» в 2021 году

22 мая 2021 года в Барнауле в рамках акции «Ночь музеев» будут работать более 30 культурных площадок.

Большинство площадок будет работать бесплатно. Однако единого билета во все музеи не будет. В кассах каждого музея будут продаваться билеты, которые можно будет приобрести с 12 мая.

Их стоимость для взрослых и студентов составит 100 руб, для школьников и пенсионеров — 50 руб, для дошкольников — бесплатно. Приобрести билеты можно будет и во время акции.

В Министерстве культуры региона отметили, что первые в акции в Барнауле примут участие Музей истории образования им. П. П. Костенкова Педагогического университета, Музей анатомии животных Аграрного университета и Клуб-музей коллекционеров.

С полной программой можно познакомиться, перейдя по ссылке.