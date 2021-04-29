Турнир на призы Сергея Шубенкова снова пройдет в Барнауле

30 апреля на стадионе «Лабиринт» состоится краевой легкоатлетический турнир на призы чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта Сергея Шубенкова.

В Барнауле пройдет турнир на призы Сергея Шубенкова. Фото Ярослава Махначёва.

В нем примут участие юноши и девушки в двух возрастных групп: 2005−2006 гг.р, 2007−2008 гг.р. Они будут соревноваться в гладком беге на различные дистанции, беге с барьерами, прыжках в длину. Открытие турнира в 13.30.

Напомним, турнир на призы Сергея Шубенкова последний раз проходил в Барнауле в 2018 году, после чего два года его не получалось организовать из-за ремонта в легкоатлетическом манеже АлтГТУ и пандемийных ограничений.