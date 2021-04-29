В Алтайском крае импортозамещают западные программные продукты

Как сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края, в регионе продолжается плановая и системная замена зарубежных программных продуктов лицензированными отечественными аналогами. Так, в апреле в край поступило более двух тысяч лицензий на использование российского программного обеспечения «Р7-офис. Профессиональный» (десктопная версия). Он является отечественным аналогом Microsoft Office.

Фото: canva.com

Распространением лицензий занимается Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени Олега Львова. Исключительное право на использование этого программного обеспечения институт получил в рамках соглашения о сотрудничестве с компанией «Новые коммуникационные технологии». Всего организации предстоит распространить 273 679 лицензий среди средних и дошкольных образовательных учреждений.

Краевое Минцифры отмечает, что получение лицензий на российский «софт» стало возможным в результате соглашения о сотрудничестве между Министерством цифрового развития и связи Алтайского края и АО «Новые коммуникационные технологии» по нацпроекту «Цифровая экономика Российской Федерации».