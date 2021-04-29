В Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов

Изменения связаны с длительными майскими выходными.
С 1 по 10 мая отменяются электропоезда:
С 1 по 10 мая назначаются пригородные поезда:
3, 4 и 10 мая отменяется электропоезд:
3, 4 и 10 мая назначается электропоезд:
4 мая отменяются пригородные поезда:
4 мая назначаются пригородные поезда:
4 и 7 мая назначаются пригородные поезда:
6 мая назначаются пригородные поезда:
11 мая отменяется электропоезд:
11 мая назначается электропоезд:
Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.
Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород», по телефону +7 (38-52) 29-21-68, а также в пригородных билетных кассах.