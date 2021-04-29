В Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов

Изменения связаны с длительными майскими выходными.

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С 1 по 10 мая отменяются электропоезда:

№ 6021 сообщением Озерки — Барнаул (отправление 4:34, прибытие в 5:56);

№ 6101 сообщением Депо — Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);

№ 6020 сообщением Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

№ 7105 сообщением Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

С 1 по 10 мая назначаются пригородные поезда:

№ 6127 сообщением Барнаул — Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);

№ 6128 сообщением Алейская — Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34).

3, 4 и 10 мая отменяется электропоезд:

№ 6776/6775 сообщением Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

3, 4 и 10 мая назначается электропоезд:

№ 6001 сообщением Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

4 мая отменяются пригородные поезда:

№ 6382 сообщением Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18);

№ 6381 сообщением Овчинниково — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

4 мая назначаются пригородные поезда:

№ 6384 сообщением Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18);

№ 6383 сообщением Овчинниково — Барнаул (отправление в 16:06, прибытие в 18:00);

№ 6386 сообщением Барнаул — Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44);

№ 6385 сообщением Баюново — Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35).

4 и 7 мая назначаются пригородные поезда:

№ 6224 сообщением Барнаул — Заринская (отправление в 8:31, прибытие в 10:35);

№ 6227 сообщением Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

6 мая назначаются пригородные поезда:

№ 6111 сообщением Барнаул — Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);

№ 6112 сообщением Ребриха — Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

11 мая отменяется электропоезд:

№ 6001 сообщением Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

11 мая назначается электропоезд:

№ 6776/6775 сообщением Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.

Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород», по телефону +7 (38-52) 29-21-68, а также в пригородных билетных кассах.