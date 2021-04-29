В Алтайском крае вырастут зарплаты муниципальных служащих

Выступая на сессии Алтайского краевого Законодательного собрания с отчетом о работе краевого правительства в 2020 году, об этом заявил Председатель Правительства и губернатор края Виктор Томенко.

Фото: canva.ru

По словам главы края, рост составит 15 процентов, причем увеличение произойдет с 1 января 2021 года. Необходимость принятия такого решения алтайский губернатор объяснил следующим образом:

– Ситуация там (в система местного самоуправления края – А.К.) складывается непростая… Сегодня уровень оплаты труда этой категории, конечно, ниже тех требований и обязанностей, которые к ним предъявляются.

К слову, предыдущие повышения были с 1 января 2019 года – на 15 процентов, с 1 октября 2020 года – на 3 процента.

Глава региона напомнил, что в феврале 2021 года при внесении изменений в закон о краевом бюджете на оплату труда работников учреждений социальной сферы дополнительно предусмотрели 1,3 млрд рублей, а общий фонд оплаты труда составил 48 млрд рублей с ростом почти 7 процентов к уровню прошлого года.

Виктор Томенко подчеркнул, что повышение уровня оплаты в бюджетном секторе должно стать сигналом и ориентиром и для бизнеса, который, с точки зрения власти, обязан отреагировать ростом средней зарплаты в реальном секторе экономике и сфере услуг.

Между тем, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению АКЗС Иван Мордовин в своем ТГ-канале прокомментировал принятое решение, заявив, что для развития местного самоуправления края это очень значимое и нужное решение.