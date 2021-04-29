В Алтайском крае вырастут зарплаты муниципальных служащих

Выступая на сессии Алтайского краевого Законодательного собрания с отчетом о работе краевого правительства в 2020 году, об этом заявил Председатель Правительства и губернатор края Виктор Томенко.
По словам главы края, рост составит 15 процентов, причем увеличение произойдет с 1 января 2021 года. Необходимость принятия такого решения алтайский губернатор объяснил следующим образом:
– Ситуация там (в система местного самоуправления края – А.К.) складывается непростая… Сегодня уровень оплаты труда этой категории, конечно, ниже тех требований и обязанностей, которые к ним предъявляются.
К слову, предыдущие повышения были с 1 января 2019 года – на 15 процентов, с 1 октября 2020 года – на 3 процента.
Глава региона напомнил, что в феврале 2021 года при внесении изменений в закон о краевом бюджете на оплату труда работников учреждений социальной сферы дополнительно предусмотрели 1,3 млрд рублей, а общий фонд оплаты труда составил 48 млрд рублей с ростом почти 7 процентов к уровню прошлого года.
Виктор Томенко подчеркнул, что повышение уровня оплаты в бюджетном секторе должно стать сигналом и ориентиром и для бизнеса, который, с точки зрения власти, обязан отреагировать ростом средней зарплаты в реальном секторе экономике и сфере услуг.
Между тем, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению АКЗС Иван Мордовин в своем ТГ-канале прокомментировал принятое решение, заявив, что для развития местного самоуправления края это очень значимое и нужное решение.
– Нехватка кадров на местном уровне во многом связана с низким уровнем зарплат. По младшим должностям муниципальной службы размер оплаты труда сложился просто мизерный. При этом уровень ответственности на муниципальном уровне власти очень высокий, задачи стоят серьезные. Для их решения нужны грамотные специалисты и без последовательного повышения зарплат кадровую проблему в МСУ не решить, – подытожил Мордовин и подчеркнул. – Важно, что губернатор не просто слышит муниципалитеты, но предпринимает конкретные шаги по решению проблем.