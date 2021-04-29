В Барнауле обследовали почти все дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта

Ежегодно в Барнауле весной проводится комиссионное обследование гарантийных дорог. В 2021 году оно проводится с 12 по 30 апреля.

Фото: istockphoto

По данным на 29 апреля в Барнауле обследовали уже 142 объекта (209,9 км) из 151 (222,5 км), что составляет 94%. По итогам обследований подрядным организациям выдаются предписания на устранение до 1 июня выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств.

Так, например, дефект дорожного покрытия в районе остановки общественного транспорта «ул. Северо-Западная» на улице Антона Петрова будет устранен в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядной организации в ближайшее время.

Поперечные температурные трещины, которые образовались в осенне-зимний период на дорогах города, в том числе и на улице Советской Армии, не считаются дефектом дорожного полотна и возникают в связи с температурными расширениями дорожного покрытия. Данные трещины проливаются битумом в рамках работ по текущему содержанию уличной дорожной сети Барнаула, передаёт пресс-служба мэрии.