В Барнауле отремонтируют дорогу к Старому мосту в рамках нацпроекта

Рабочие отремонтируют участок от моста до улицы Воровского.

Фото: Администрация Барнаула

Эта дорога является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце 2021 года.

На сегодняшний день рабочие проводят фрезерование асфальтобетонного покрытия и готовят дорогу к установке новых бордюров.

Сейчас по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы еще на трех участках. Это мосты через реку Власиха по ул. Мамонтова и через реку Барнаулка по ул. Челюскинцев, дорога по проезду Северному Власихинскому. Всего в 2021 году будет отремонтировано 23 участка дорог. Общий объем средств на реализацию БКД в 2021 году составит 907,2 млн рублей, пишет пресс-служба мэрии.