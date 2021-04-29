В СГК уточнили, где и на сколько отключат горячую воду в Барнауле

Известно, что в 2021 году будет проходить эксперимент по сокращению сроков отключения горячей воды будет проведен в контуре Барнаульской ТЭЦ-3.

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Сроки сократили на 4-8 дней.

В контуре ТЭЦ-3 отключения будут проводить в два этапа. Сначала на 10 дней для опрессовки и ремонтов после нее, затем горячую воду вернут, а потом вновь отключат на четыре дня. Дополнительный останов для всех потребителей контура ТЭЦ-3 — с 12 по 15 июля — необходим для ремонта оборудования самой станции, а также проведения работ по плановой замене оборудования теплосетей: запорной арматуры, компенсаторов, которые невозможно провести без отключений минимум 2-х магистралей, например, на границах разделов, пишет СГК.

Для потребителей контура ТЭЦ-3:

с 11 по 20 мая, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 31 для 108 тысяч жителей Индустриального района в границах улиц Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд;

с 24 мая по 2 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт;

с 15 по 24 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт;

с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный.

Для потребителей контура ТЭЦ-2:

с 19 июля по 5 августа.

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