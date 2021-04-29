В СГК уточнили, где и на сколько отключат горячую воду в Барнауле

Известно, что в 2021 году будет проходить эксперимент по сокращению сроков отключения горячей воды будет проведен в контуре Барнаульской ТЭЦ-3.
Сроки сократили на 4-8 дней.
В контуре ТЭЦ-3 отключения будут проводить в два этапа. Сначала на 10 дней для опрессовки и ремонтов после нее, затем горячую воду вернут, а потом вновь отключат на четыре дня. Дополнительный останов для всех потребителей контура ТЭЦ-3 — с 12 по 15 июля — необходим для ремонта оборудования самой станции, а также проведения работ по плановой замене оборудования теплосетей: запорной арматуры, компенсаторов, которые невозможно провести без отключений минимум 2-х магистралей, например, на границах разделов, пишет СГК.
Для потребителей контура ТЭЦ-3:
Для потребителей контура ТЭЦ-2:
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