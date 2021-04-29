Жителя Алтайского края осудят за распространение интимной фотографии подруги

Своей вины 19-летний парень в этом поступке не видит.

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Снимок от подруги он получил с 2016 по 2018 годы. Фотография была интимного характера, её парень хранил у себя в мобильном телефоне. В феврале 2020 года при переписке с несовершеннолетней знакомой в интернете, молодой человек отправил ей указанное фото, тем самым распространив порнографический материал, а также незаконно распространил сведения о частной жизни потерпевшей, составляющие ее личную тайну.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.