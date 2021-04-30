12 приусадебных участков находятся в зоне затопления в Алтайском крае

Это произошло в результате обильного снеготаяния. В районе села Красногорское Красногорского района произошло повышение уровней воды.

Уровень реки Чапша вырос за сутки. По данным на 29 апреля 2021 года из-за подъема уровня воды в зоне затопления находятся 12 приусадебных участков, подтопленных домов нет. Уровни воды нестабильны, обстановка периодически меняется.

На случай эвакуации в готовность приведен пункт временного размещения людей. Силами администрации сельского совета проведен подворовый обход граждан, вручены памятки о действиях в период паводка.

Организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.