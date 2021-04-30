30 апреля в Барнауле открылась летняя пассажирская навигация

Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, выступая на заседании Общественной палаты региона, посвященном организации пассажирских перевозок в крае.

По словам министра, в регионе удалось сохранить три социально значимых маршрута, и все они располагаются в границах Барнаульской агломерации, связывая краевую столицу с ее пригородами.

Это Барнаул – Рассказиха (протяженность – 31 км), Барнаул – Бобровка (22 км) и самый протяженный маршрут Барнаул – Кокуйское (69 км). Для сохранения внутрирегиональных речных перевозок в краевом бюджете ежегодно предусматриваются средства для погашения убытков перевозчикам – около 11,5 млн. рублей.

– 25 апреля завершилось обустройство пригородных водных перевозок, с этого же времени начались грузовые речные перевозки, а пассажирская навигация стартовала сегодня, 30 апреля, – сообщил Александр Дементьев.

Он также сообщил по поводу состояния плавсредств, задействованных на пассажирских перевозках, что пока денег на обновление теплоходов и приобретение новой речной транспортной техники не хватает. Однако вся она поддерживается в рабочем состоянии и сохраняет свой эксплуатационный ресурс.