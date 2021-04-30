До 16 мая – выставка Андрея Арестова и Александра Шишкина «Тон. Цвет. Образ» (6+). Представлено 45 живописных произведений, созданных в реалистических традициях начала XXI века. Они выполнены в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Эта совместная выставка посвящена творчеству двух друзей-художников, которые в этом году отметят свой 65-летний юбилей.
До 2 мая – выставка «Музей иллюзий» (6+). Это развлекательное пространство, где каждый посетитель может спастись от древнего ящера, побывать в пасти у гигантской рыбы или почувствовать себя Дюймовочкой и оказаться среди гигантских котят. Также представлены оптические картины, комнаты вверх тормашками и Эймса.
До 16 мая – выставка «В фокусе – фиолетовый» (6+). В экспозиции работы талантливых барнаульских художников, неравнодушных к фиолетовому цвету. Живопись, графика, акварель, керамика, авторская кукла – везде превалирует мистический фиолетовый.
До 30 мая – выставка «Рукоделие – связь времен» творческого объединения из г. Бийска «Куклы «Берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организуют выставки кукол в народной одежде, устраивают фотосессии в народных костюмах.
До 9 мая работают четыре выставки (12+):
-«Внутренний мир и цветы» Екатерины Густовой (г. Санкт-Петербург),
-персональная выставка Анастасии Шангиной,
-«Быть собой…» Маргариты Рохлиной (Лепиловой),
-«Teste-графика» (Ольга Попова, Иван Быков, Виолетта Метелица, Инга Бутина, Сергей Латкин, Вера Санникова, Николай Коротков, Алексей Чеканов).
До 9 мая – выставка «Память о главном» (6+), посвященная Дню Победы.Основа выставки – картины Михаила Викулина – знаменитого алтайского художника и ветерана ВОВ. Впервые показаны ранее не экспонировавшиеся этюды Майи Ковешниковой. Тематика мирной жизни раскрыта через выдающиеся городские пейзажи народного художника РФ Михаила Будкеева, часто и с большой любовью писавшего Барнаул второй половины ХХ века.
До 30 мая – выставка из фондов музея, посвященная празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского «Святой Александр Невский» (6+).
До 9 мая – выставка живописи, посвященная 100-летию В.К. Шкиля (1921-2020) и 76-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне «Помним, чтим…» (6+).
До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны.
До 10 октября – выставка «Великие Маковские» (6+), посвященная 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».
До 9 мая – юбилейная выставка Веры Санниковой «Мир, что сердцу дорог» (6+). В экспозиции – станковые живописные и графические работы, а также ее театральные эскизы. В них ярко проявляются специфические черты манеры автора – подчеркнутая декоративность, динамика и имеющий самостоятельное образное значение свет превращают произведения в своеобразный двухмерный спектакль.
С 29 апреля по 5 мая
«Девятаев» (Россия, военная драма, 2D, 12+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Проклятие: Призраки дома Борли» (Великобритания, ужасы, 2D, 18+) – «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Упс… Приплыли!» (Ирландия, Люксембург, Германия, мультфильм, 2D, 6+) – «Арена», «Галактика».
«Прабабушка легкого поведения» (Россия, комедия, 2D, 16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика» (с 1.05).
«Зверокрекеры» (Китай, Испания, Ю. Корея, США, Великобритания, мультфильм, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика» (с 1.05)
Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.
1 мая, суббота«Земля, Луна и Солнце» (6+) – 11.00. «Тайны Красной планеты» (12+) – 13.00. «От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00.
2 мая, воскресенье«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00. «На голубой планете» (6+) – 13.00. «Энергия Вселенной» (12+) – 15.00.
3 мая, понедельник«В поисках нашего Солнышка» (6+) – 11.00. «Энергия Солнца» (6+) – 12.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) – 12.30.«Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 13.00.«Солнце и жизнь Земли» (бесплатно, 12+) – 14.00.«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.
4 мая, вторник«Гопал. Принц Планеты коров» (6+) – 11.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) – 12.30. «Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 15.00.
5 мая, среда«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 13.00. «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.
30 апреля, пятницаВ. Шукшин. «И разыгрались же кони в поле…» (истории о жизни, 16+) – 18.30.
1 мая, субботаВ. Шендерович. «Два ангела, четыре человека» (комедия, 16+) – 17.30.
2 мая, воскресеньеЮ. Поспелова. «Лёха» (sound-drama, 16+) – 17.30.
3 мая, понедельникД. Иванов. «Дорогие мои бандитки» (маленькая антикризисная комедия, 16+) – 17.30.
5 мая, средаМ. Булгаков. «Театральный роман» (черная комедия, 16+) – 18.30.
30 апреля, пятница«Бабий бунт» (комедия, 12+) – 18.30.
2 мая, воскресенье«Моя жена – лгунья» (комедия, 12+) – 17.00.
5 мая, среда«Любовь и голуби» (комедия, 12+) – 18.30.
6 мая, четверг«Невеста из Имеретии» (музыкальная комедия, 16+) – 18.30.
30 апреля, пятницаА. Арбузов. «Война, беда, мечта и юность…» (драма, 12+) – 18.30.
7 мая, пятницаА. Арбузов. «Война, беда, мечта и юность…» (драма, 12+) – 18.30.
1 мая, суббота«Волшебник Изумрудного города» (сказка, 5+) – 11.00, 13.00.«Кто сидит в пруду?» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30.
2 мая, воскресенье«Денискины рассказы» (сказка, 5+) – 11.00, 13.00.«Не ёжик» (театр на подушках, 3+) – 11.30, 12.30.