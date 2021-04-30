Алтайские вузы вошли вошли в число ведущих университетов мира

Стали известны результаты рейтингового исследования Round University Ranking (RUR), в который вошли 1150 ведущих мировых университетов за 2021 год.

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В данном рейтинге 95 организаций высшего образования России, в том числе два вуза Алтайского края.

Лучшим российским вузом стал Московский государственный университет, расположившейся на 91 строчке в мировом рейтинге. Алтайский государственный университет занял 611 позицию, Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова — 773.

Деятельность вузов оценивалась по четырем группам показателей:

качество преподавания,

качество исследований,

уровень интернационализации,

уровень финансовой устойчивости.

В пресс-службе Алтайского края отметили, что международный рейтинг Round University Ranking (RUR) основан на данных, предоставленных Clarivate Analytics, и является первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения.