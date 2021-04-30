Компания молодых людей угнала машину ради развлечения в Барнауле

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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В полицию с заявлением об угоне обратился житель Барнаула 1970 года рождения. Он сообщил, что ночью неизвестные угнали его ВАЗ.

Вскоре правоохранители задержали ранее судимых за кражу барнаульцев 1992 и 1991 годов рождения. Молодые люди дали признательные показания и пояснили, что угнали машину ради развлечения. Автомобиль в исправном состоянии сотрудники полиции передали владельцу, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.