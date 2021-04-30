В Барнауле начинает работу парк «Солнечный ветер»

1 мая 2021 года в 11:00 барнаульский парк развлечений «Солнечный ветер» распахнёт свои двери и начнёт принимать гостей.

Фото: парк «Солнечный ветер»

Солнечный МИКС

Все майские мероприятия парка в этом году – это яркое попурри из выступлений лучших творческих коллективов города. Парк «Солнечный ветер» станет открытой творческой площадкой, на которой артисты – участники коллективов всех направлений: вокалисты, танцоры, спортсмены, циркачи и многие другие смогут представить свои лучшие творческие номера, показать себя во всей красе, провести итоговые концерты.

Первомайская программа

Откроет праздничную программу 1 мая в 14:00 театр песни «Фа-Соль». Коллектив представит новую концертную программу «Формула успеха», посвященную 25-летнему юбилею дружной творческой команды.

С 15:30 гости парка продолжат отдыхать и веселиться под зажигательные ритмы творческого парада детских коллективов «Встреча добрых друзей», где будут представлены вокальные и танцевальные номера талантливых детей нашего города.

2-3 мая посетители парка тоже не останутся без веселья и музыки. В воскресенье, 2 мая в 13:00 начнется праздник «День волшебства» – веселый коктейль из танцев и песен от детских коллективов и порции волшебства и чудес от театральных студий нашего города.

3 мая в 13:00 парк ждёт не только любителей посмотреть, как танцуют другие, но и станцевать самим! Центр отдыха и оздоровления «Каникулы» проведет с гостями парка танцевальный флешмоб #ТАНЦУЕМВМЕСТЕ. Организаторы обещают: никто не сможет устоять на месте!

Весело, комфортно и вкусно!

Все установленные в парке аттракционы прошли ежегодные испытания, проверены, отлажены и готовы катать посетителей. Этот сезон парк откроет с 18 аттракционами с разнообразной системой катания: от детских и семейных до захватывающих экстремальных. Среди них всеми любимые «Ракушки» и «Автодром», карусель «Джунгли» и «Самолёты». «Весёлые горки» немного меняют дислокацию и заработают в самое ближайшее время. А между ними и «Автодромом» в этом сезоне появится новый аттракцион, какой – парк интригу пока не раскрывает. Так же работают все водные аттракционы, лабиринт и батут.

Будут работать точки продаж любимых детских лакомств: сладкой ваты, попкорна, горячей кукурузы, также в продаже напитки и воздушные шары.

На территории в полном объеме соблюдаются противоковидные меры: все операторы работают в масках, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей. Операторы проводят регулярную обработку аттракционов, а гости при входе могут обработать руки антисептиком. В парке работают бесплатные теплые туалеты с горячей водой. В праздничные и выходные дни парк работает с 11:00 до 21:00, в будни – с 12:00 до 20:00. Гостей ждут по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 152 «в».