Пожарные исполнили мечту мальчика из Барнаула

Пожарные 4 пожарно-спасательной части Барнаула сделали приятный сюрприз 5-летнему Стёпе в преддверии своего профессионального праздника.

Мама мальчик в соцсетях рассказала о том, что в реабилитационном центре, где сын проходит лечение, он случайно встретил пожарных и недолго поговорил с ними.

«Сын получил море положительных эмоций от этой встречи. С тех пор все разговоры только о пожарных и о том, как он мечтает просто рядом постоять с пожарной машиной», — поделилась мама ребенка.

Тогда пожарные решили, что канун профессионального праздника — самое подходящее время исполнить мечту ребенка.

29 апреля 2021 года Степана с мамой и старшей сестрой пригласили в гости в пожарную часть. Им провели подробную экскурсию, рассказали о работе пожарных, разрешили посидеть за рулем пожарного автомобиля и даже включить сигнальные маячки. Маленький гость проявлял неподдельный интерес ко всему услышанному и увиденному в пожарной части.

Степан готовился к встрече со спасателями и приготовил им рисунок и поздравление. По окончанию экскурсии мальчик вручил свою работу начальнику пожарно-спасательной части, в которой Степану оказали радушный прием.