Пропавшего в Алтайском крае 8-летнего мальчика нашли живым

Ребёнок провёл ночь в лесу.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что сегодня, 30 апреля 2021 года, завершилась спасательная операция в Егорьевском районе.

Днём при прочесывании лесного массива ребенок вышел из леса и был обнаружен родственниками. На данный момент с проведшим ночь в лесу ребёнком работает психолог пожарно-спасательного отряда.

Всего в масштабной поисково-спасательной операции были задействованы 60 человек, 11 единиц техники: пожарные, спасатели, сотрудники полиции, представители администрации, добровольцы.