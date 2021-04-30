Спортивные выходные: болеем и участвуем

В дни первомайских праздников любители спорта могут не только посмотреть на соревнования, но и принять в них участие.

В манеже “Темп” завершается турнир памяти Владимира Кобзева. Фото Ярослава Махначёва.

1 и 2 мая в СК «Темп» (1й Балтийский проезд, 9) пройдут решающие матчи межрегионального детского турнира памяти известного барнаульского футболиста и тренера, обладателя Кубка СССР Владимира Кобзева. В соревнованиях принимают участие футболисты 2013 года. На турнир заявлены восемь команд: барнаульские «Динамо», «Темп», «Темп-2», «Юный Темповец», СШ №2 (Новоалтайск), «Сибирь» (Новосибирск), «Спартак» (Горно-Алтайск), «Ермак» (Томск). На первом этапе их разделили на две подгруппы, после матчей в которых начнется плей-офф. Финал запланирован на 2 мая в 12.30.

В эти же дни в СК «Эланс» (пер. Геблера, 33б) пройдут решающие выступления гимнасток, участвующих в XVIII краевых соревнованиях по художественной гимнастике «Динамо» – детям России”. В турнире, посвященном 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, на ковер выходят гимнастки 5-16 лет, выступающие по программе МС, КМС, 1 разряд и младше, всего около ста девушек со всей страны. Соревнования проходят без зрителей, поэтому будет организована онлайн-трансляция на сайте www. see-life.ru, в разделе гимнастика. 1 и 2 мая пройдут состязания в многоборье.

В СЦ “Эланс” проходит крупный гимнастический турнир. Фото Ярослава Махначёва.

И, наконец, 1 мая в Барнауле состоится традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Алтайская правда». С 1956 года она не проходила лишь раз – в прошлом году из-за пандемии. Эти старты официально открывают легкоатлетический сезон в регионе, с чем и связано большое количество участников.

1 мая школьные и мужские команды по традиции пробегут по улицам Барнаула 14 этапов (от площади Советов до улицы Гоголя и обратно с разворотом на площади Октября), женские коллективы и сборные детских домов и школ-интернатов будут состязаться в малой эстафете (10 этапов). Открытие в 10.30 на пл. Советов, старт – в 11.00.