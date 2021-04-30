Стало известно, когда в Барнауле завершится отопительный сезон

Отопительный сезон в Барнауле завершится 11 мая. Глава города Вячеслав Франк соответствующее постановление подписал сегодня, 30 апреля.

Фото: canva.com

По сообщению официального сайта Барнаула, в связи с тем, что среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд держится на уровне более +8 °С, это является основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

Также сообщается, что в 2021 году ремонтная кампания СГК в Барнауле стартовала на 1,5 месяца раньше, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Работы в апреле были начаты на четырех объектах, которые не требовали отключения тепла и горячей воды у жителей.

Гидравлические испытания стартуют 11 мая, начиная с контура Барнаульской ТЭЦ-3. В этом году они пройдут в новом формате. В связи с тем, что работы будут проходить короткими периодами отдельно по магистралям, сроки отключения горячей воды для потребителей станции сократятся на шесть дней.