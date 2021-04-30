В Алтайском крае приостановят сезонные работы на федеральных трассах

Работы прекратятся на время майских выходных, до 10 мая 2021 года.

Фото: управление дорог «Алтай»

Дорожные организации, работающие на федеральных трассах Алтайского края и Республики Алтай, проводят генеральную уборку после зимы. На сегодняшний день большая часть запланированных мероприятий уже выполнена.

На Чуйском тракте с 30 апреля приостановят эти работы на период выходных и праздников, чтобы не создавать сложностей автомобилистам и снизить вероятность заторов. До 10 мая полный запрет будет действовать от границы с Новосибирской областью до Усть-Семы. Здесь и на других маршрутах ситуацию будут регулировать дежурные Управления дорог «Алтай» и принимать решение в зависимости от дорожной обстановки.

Меры по устранению локальных повреждений покрытия потребовалось принимать в основном на дорогах, перешедших в федеральную собственность в 2020 году. Из-за высокой изношенности покрытия на них неблагоприятно сказались сибирские морозы и межсезонье.

Также дорожники очищают от мусора обочины и придорожную полосу. С начала марта они вывезли 93 тонны мусора. Восстанавливают деформированное барьерное ограждение, очищают искусственные сооружения, остановки, окрашивают перильные ограждения, меняют сигнальные столбики и дорожные знаки, обновляют горизонтальную разметку, пишет пресс-служба мэрии.