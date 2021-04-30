В Барнауле доработают проект благоустройства Мизюлинской рощи с учетом мнения жителей

Сегодня, 30 апреля 2021 года, в Барнауле обсудили вопросы благоустройства Мизюлинской рощи.

Фото: «Вечерний Барнаул»

На выездном совещании обсуждались вопросы, которые волнуют жителей, и те изменения, которые они предлагают внести в проект благоустройства зеленой зоны. Горожане просят максимально сохранить деревья и зеленые насаждения, заменить часть декоративных элементов (перголы), вместо одной из детских площадок оборудовать площадку для выгула собак, на некоторых участках заменить плитку асфальтобетонным покрытием. Предложения барнаульцев вынесут на обсуждение и в ближайшее время примут решение.

Также сегодня сопоставили территорию Мизюлинской рощи с проектом и отметили аварийные и представляющие опасность для посетителей деревья. Их планируется срубить, а также вырезать поросль. Там, где насаждения пересекаются с пешеходными дорожками, по возможности маршруты будут перенесены, чтобы таким образом сохранить здоровые деревья.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, главной задачей на сегодня является максимально учесть все пожелания жителей и сделать рощу такой, какой ее хотят видеть сами барнаульцы.

«Я признателен, что городская администрация обратила внимание на нашу обеспокоенность тем, чтобы сохранить Мизюлинскую рощу именно как уникальный природный объект. Первоначальный проект будем обсуждать, с учетом высказанных предложений. В составе общественной группы будем дальше работать над тем, чтобы наши просьбы были учтены», — сказал Вадим Щербаков, представитель инициативной группы.

Депутат БГД, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов сообщил, что было принято решение создать из числа жителей инициативную группу, в которую войдут жители каждого из близлежащих домов: спортсмены, пенсионеры, владельцы собак, молодые мамы. Дальнейшее обсуждение изменений, вносимых в проект, будет проходить при участии инициативной группы.

Следующую встречу планируется провести после майских праздников.

В пресс-службе мэрии напомнили, что благоустройство Мизюлинской рощи пройдет в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», подрядная организация — ООО «СК Город». Проектом предусмотрено сохранение принципиальной планировочной схемы рощи с добавлением точек притяжения в виде организации центральной площади и детских игровых площадок. Работы планируется завершить согласно контракту до 1 сентября 2021 года.