Жару до +27 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Однако в Барнауле обещают в этот день лишь 22 градуса тепла.

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Синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогноз на ближайшие три дня. По их данным, в Алтайском крае ожидаются, и мокрый снег, и жара до +27 градусов.

1 мая 2021 года

Ночью

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В ночные часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура 0…+5 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура +2…+4 градуса.

Днём

В регионе на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, местами грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура +10…+15 градусов.

В краевой столице небольшой дождь. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура +12…+14 градусов.

2 мая 2021 года

Ночью

В Алтайском крае преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие, в предгорьях местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные и утренние часы возможно появление временного снежного покрова. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура -3…+2 градуса.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура -1…+1 градус.

Днём

В регионе преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +13…+18 градусов.

В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура +13…+15 градусов.

3 мая 2021 года

Ночью

В Алтайском крае преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура -1…+4 градуса.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура 0…+2 градуса.

Днём

В регионе преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +17…+22 градуса, местами в западных и южных районах до +27 градусов.

В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура +20…+22 градуса.