Жителей Алтайского края вновь предупредили о возможном подъёме воды

По данным синоптиков, в ближайшие сутки — двое продолжится подъем уровней реки Чумыш в районе села Ельцовка, в районе города Заринск и реки Чапша в районе села Красногорское Красногорского района. Возможно достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий данных населенных пунктов.

Обстановка в регионе в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, поддерживается постоянная связь со всеми муниципальными образованиями. Представители местных администраций регулярно представляют информацию о ситуации. Сегодня для контроля паводковой обстановки с воздуха в село Красногорское выдвинулась оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.

При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению:

отключите газ, электричество и воду;

ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;

закройте окна и двери или даже забейте их досками;

животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);

из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды;

при эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.

Если ваш дом попадает в зону подтопления, следите за информацией в местных средствах массовой информации, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей.