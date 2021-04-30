Жителей Алтайского края вновь предупредили о возможном подъёме воды

По данным синоптиков, в ближайшие сутки — двое продолжится подъем уровней реки Чумыш в районе села Ельцовка, в районе города Заринск и реки Чапша в районе села Красногорское Красногорского района. Возможно достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий данных населенных пунктов.
Обстановка в регионе в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, поддерживается постоянная связь со всеми муниципальными образованиями. Представители местных администраций регулярно представляют информацию о ситуации. Сегодня для контроля паводковой обстановки с воздуха в село Красногорское выдвинулась оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.
При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению:
Если ваш дом попадает в зону подтопления, следите за информацией в местных средствах массовой информации, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей.