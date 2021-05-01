Барнаульцы сообщают об огромной пробке на выезде из города

Автомобильный затор длиной около семи километров был зафиксирован системе «Яндекс. Пробки»

Фото: canva.com

Огромная пробка из автомобилей образовалась сегодня, 1 мая, на выезде из Барнаула. Очевидцы сообщают, что наблюдается скопление машин на Змеиногорском тракте перед развилкой на Ленточный бор и перед поворотом на ул. Белинского.



Также в соцсетях поступают сообщения, что транспорт стоит и на шоссе Ленточный бор перед поворотом на Южный тракт. Очевидно, движение осложняет дорожный ремонт на Змеиногорском тракте.





