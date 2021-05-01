Делимся простыми и оригинальными способами покраски яйца на Пасху

Каждому из нас с детства знакома традиция обмениваться пасхальными яйцами со словами: «Христос воскресе!», а в ответ услышать радостное: «Во истину воскресе!». Крашеные яйца являются символом Воскресения Христова. Согласно легенде, впервые крашеное яйцо Мария Магдалина подарила на Пасху императору Рима. Это было яйцо, покрашенное в красный цвет, символизирующий кровь, которую пролил Христос во имя человечества. На нем было начертано всего два символа – «Х.В.», что означало «Христос Воскрес»! С того момента и пошел обычай красить яйца на Пасху.

«Вечерний Барнаул» делится простыми и оригинальными способами окраски яиц на Пасху.

Фото: canva.com

Подготовка яиц к покраске

Прежде, чем приступить к покраске, обратите внимание на несколько предварительных советов, так как правильно подготовка яиц гарантирует лучший результат.

Так, яйца следует достать из холодильника примерно за час до окрашивания. В таком случае они не полопаются при варке. Тщательно вымойте яйца – краска ляжет ровнее. Если протереть яйца спиртом, окраска будет равномернее. Нравится блестящий внешний вид крашеных яйц? После покраски вытрите их насухо и натрите растительным маслом.

Покраска яиц луковой шелухой и зеленкой

Многие наши сограждане не любят использовать для окраски яиц искусственные красители. Часто от них отказываются семьи с детьми. Подручные материалы и продукты – отличная альтернатива в таком случае. Предлагаем один очень простой способ сделать шелуху мраморной. Поверьте, близкие будут приятно удивлены.

Яйца, крашеные в зеленке и шелухе

Фото: dlyahozyaek.ru

На 6 яиц понадобится:

700 мл воды;

горсть луковой шелухи;

маленькая горсточка шелухи от белого лука или чеснока;

флакон зеленки;

кастрюля, которую не жалко испортить покраской;

большой кусок марли;

нитки;

обязательно используются перчатки.

Как покрасить:

Верхний слой шелухи снимите с крупных луковиц и чеснока. Если у вас нет нужно количества лука, есть способ раздобыть шелуху: просто попросите у продавцов в овощных отделах. Грязные листочки выбросьте. Шелуха должна быть полностью сухой, поэтому мыть ее не надо. Порежьте ее ножницами, сложите в объемную тару.

Яйца смочите в воде и обваляйте в шелухе. На скорлупу должно налипнуть как можно больше частичек. Окраска будет необычной и сложной, если не оставлять просветов. Из марли нарежьте квадратики, чтобы хватило обернуть каждое яйцо. Сложите ее в два раза. Положив яйцо на кусок ткани, соберите в мешочек и завяжите сверху ниткой.

Далее смешайте воду и зеленку в кастрюле. Окраска должна стать интенсивно изумрудной. Переложите в этот состав заготовки и поставьте на медленный огонь. Варить необходимо не менее 8-10 минут. После этого осторожно достаньте яйца и положите в миску с холодной водой остывать. Марлю с шелухой убирать не нужно, иначе окраска будет не яркой.

Когда заготовки окончательно остынут, надев перчатки, аккуратно уберите марлю с шелухой. Для блеска натрите готовые яйца растительным маслом.

Совет. Если все-таки на кожу попала зеленка, оттереть ее можно с помощью спирта.

Техника декупаж

Яйца в технике декупаж салфетками

Фото: pinterest.ru

Если вы ищите необычный способ декорирования, то следующий как раз для вас. Техника декупаж сделает из крашеных яиц настоящее произведение искусства. Для этого понадобятся специальные многослойные салфетки. Они продаются в товарах для творчества и рукоделия. Можно использовать и обычные салфетки с рисунком, если заранее вырезать из них трафареты.

Вам понадобится:

6 вареных яиц;

салфетки для декупажа;

акриловая краска (желательно золотая или серебряная);

клей ПВА;

пара мягких кисточек.

Как сделать:

В подсоленной воде сварите яйца, остудите и вытрите насухо чистым полотенцем. Налейте в миску небольшое количество клея и добавьте немного теплой воды, чтобы он стал более жидким. Это сделает нанесение более легким. Салфетки разделите на части, отделяя слой с рисунком.

Кисточкой смажьте скорлупу в нескольких местах клеевой основы и приклейте вырезки из салфеток. Чтобы не было заломов аккуратно расправьте их. Декорируйте все яйца так, чтобы на поверхности скорлупы не оставалось пустых мест. Заготовки оставьте на тарелке. Они должны постоять несколько часов, чтобы клей хорошо схватился. Пустые места закрасьте золотистой краской. Готово – пора удивлять близких!

Покраска яиц в каркаде

Яйца, крашеные в каркаде

Фото: canva.com

Обязательно попробуйте покрасить яйца в каркаде, если вам нравится все необычное и новое. Цвет при таком окрашивании получается очень насыщенным и непредсказуемым.

Вам понадобится:

2 ст.л. лепестков каркаде;

6 куриных яиц;

500 мл воды;

ч.л. уксуса 9 %.

Как сделать:

Сварите вкрутую яйца и остудите в холодной воде. Параллельно доведите до кипения фильтрованную воду, затем опустите в нее листья каркаде и выключите нагрев. Когда заварка остынет влейте уксус, поместите вареные яйца и оставьте их в этом составе на 30 минут. Хотите оригинальный рисунок? На скорлупе иголкой нацарапайте цветки, полоски, орнамент, в общем, всё, что требует ваша творческая душа. Поместите яйца опять в чай и подержите еще примерно пару часа. К слову, чем дольше времени вы их продержите в красящем растворе, тем интенсивнее и темнее получится цвет.

Выньте покрашенные яйца на салфетку и подождите, пока они обсохнут. Смажьте маслом и подавайте к пасхальному столу.

Еще несколько простых и оригинальных идей для декорирования

Брызги акриловой краской

Фото: canva.com

Акриловой краской. Старую зубную щетку окуните в банку и проведите пальцем по ворсинкам, чтобы брызги попали на скорлупку.

В кофе. Заверните яйца в кружевные лоскуты и сложите в кастрюлю с мелко молотым кофе. Понадобится: 500 мл воды и 50 г. измельченных кофейных зерен. Варить в течение 10 минут.

Самый веселый способ

И, наконец, самый простой и веселый способ, который объединит всю семью. Как вам такие веселые лица? Маркер, фантазия и вареные яйца – всё, что понадобится для этого способа.

Рисунок маркером на яйцах

Фото: mschistota.ru

К слову

Каждый цвет, как известно, имеет свое обозначение. Голубой и зеленый цвета – благосостояние, золотой – достаток, красный – преданность и верность, а белый – духовность.

Творчества, радости, доброты вам в этот светлый праздник!