«Динамо» крупно уступило на выезде

В 22-м туре первенства ПФЛ «Динамо-Барнаул» на выезде в Набережных Челнах уступило местному «КамАЗу» – 0:5.

В матче первого круга в Барнауле динамовцы «КамАЗ» обыграли, и к новой встрече подошли в лидирующей группе, на пятой строчке, однако на выезде ничего не смогли противопоставить автозаводцам, идущим на первом месте. Уже в первые пять минут мяч дважды побывал в воротах Богдана Карюкина, еще три гола хозяева забили во втором тайме.

«Динамо» опустилось на седьмую строчку, однако вернуться в группу лидеров может уже в следующем туре: 7 мая барнаульцы дома принимают «Челябинск», идущий на шестой позиции.