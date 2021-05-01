Раскрываем секрет, как сохранить силы в сезон больших дачных нагрузок

Как дозировать силы при работе на дачном участке, советы от «Вечернего Барнаула».

Фото: deloindom.delo.si

Майские выходные – повод не просто вырваться на дачу, а основательно там поработать. Ведь дел у дачника невпроворот, и сделать нужно много.

Не всё сразу

В мае работы у садоводов-огородников хватает. К сезонным работам на участке добавляются еще и уборка дома, сада после зимы. Собираясь на дачу, кажется, что можешь горы свернуть, но взявшись за работу, быстро обнаруживаешь, что выдохся – ноги отекли, спину ломит, колени не разгибаются… Чтобы такого не произошло, умерьте свой пыл и отложите часть работ «на потом». Ведь дела, которые не связаны с растениями, можно сделать позже, например, в начале лета, когда вы решите окончательно перебраться из городской квартиры на дачу.

Передышка – ваш друг

Увлекшись каким-то делом, бывает трудно остановиться. Мы копаем, сеем, проливаем, как будто мы железные бульдозеры! Чтобы выполнить работу и сохранить хорошее самочувствие, нужно устраивать небольшие передышки через каждый час работы. Такие перерывы нужны не только людям зрелого возраста, но и молодежи. Полежите, расслабившись, 10 – 15 минут и сил прибавится, бодрость вернется. Так намного лучше, чем через полдня понять, что вы больше не в состоянии ничего делать.

Давайте без поз!

Знаменитой позе дачника посвящено сотни мемов и анекдотов. Но ничего смешного в ней нет, ведь она очень вредна для здоровья. Тело, согнутое в три погибели, с опущенной головой может вызывать перепад давления, сильное головокружение, носовые кровотечения и даже обморок. Работать сидя на корточках – тоже не лучшее решение. При этом нарушается кровообращение, что может вызывать скачки артериального давления. К тому же, при такой позе большой нагрузке подвержены коленные и тазобедренные суставы. В результате возможны и растяжения связок, и различные воспаления, и другие травмы.

Чтобы не напрягать спину, работайте, сидя на скамеечке. И не забудьте о наколенниках – удобные пластиковые щитки продают во всех садоводческих магазинах, – с ними можно работать и опустившись на плотный туристический коврик (каремат). А вот стоя коленями на холодной влажной земле, работать нельзя, это может привести к серьезным ревматическим заболеваниям.

Фото: mblx.ru

С заботой о ногах

Хорошо облегчают работу в огороде специальные инструменты, например плоскорез Фокина, ручной культиватор Торнадо. С ними вам не придётся прикладывать большие усилия для возделывания земли. Если необходимо достать растения на грядках руками, присядьте на низкую скамеечку, на которую можно сесть, либо встать на колени. В таком положении меньше пережимаются вены, и не так сильно нарушается циркуляция крови.

Чтобы предупредить развитие заболевания вен от длительной статичной нагрузки, в процессе работы полезно приподниматься на носочки, переминаться с ноги на ногу, шевелить пальцами ног.

Солнечный круг

Обрадовавшись свободным тёплым дням, мы хотим подольше побыть на солнышке. Но весеннее солнце очень активное, поэтому длительное пребывание под его лучами может вызывать ожоги. Работайте в головном уборе, защищающим лицо и шею. Надевайте одежду с длинным рукавом, перчатки. Если хотите совместить работу с принятием солнечных ванн – обязательно используйте солнцезащитные кремы.

Тяжести под запретом

Без переноса тяжестей на участке не обойтись. То лейку с водой нужно поднять, то мешок с навозом перенести. Чтобы это не привело к мышечным спазмам или защемлению нервных окончаний, вызывающих резкую боль в спине или шее, нужно поднимать и переносить тяжести правильно. Прежде всего, распределяйте нагрузку на обе руки, а не на одну. Для переноса тяжестей используйте садовую тачку. Все-таки катить гораздо легче, чем нести в руках. Наполняя ведра, лейки, сумки, не усердствуйте, набирайте половину, облегчите себе задачу.

Фото: mygardenlife.com

Дачная аптечка

Часто на даче, особенно в начале сезона, не обходится без мелких травм. Поэтому под рукой всегда должна быть аптечка со средствами первой помощи от порезов и ран. Обязательно возьмите с собой лекарства, которые вам нужно принимать регулярно. В аптечке непременно должны быть средства от отравления и расстройства желудка, противоаллергенные и обезболивающие лекарства, антисептики, нашатырный спирт, бинт, пластырь, а также асептические глазные капли с противовоспалительным действием (например, Альбуцид).

Помните, дача должна быть местом отдыха, а не битвы за урожай! Соблюдайте во всем чувство меры, не усердствуйте, чтобы труд был в радость. Будьте здоровы и хороших вам дачных выходных!