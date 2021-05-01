Соцсети: барнаульцы спасали ребенка, который чуть не выпал из открытого окна

Очевидцы в паблике «Barnaul 22» сообщают, что вчера, 30 апреля, в открытом окне дома на Антона Петрова, 202 прохожие увидели на 3 этаже маленького ребенка.

Фото: canva.com

Ребенок беспечно высовывался из окна и выходил на подоконник. Прохожие вызвали полицию. Также на место прибыла бригада скорой помощи.



Опасаясь, что малыш выпадет из окна, мужчины растянули покрывало, чтобы можно было смягчить удар о землю. Полицейские в это время оперативно поднялись в соседнюю квартиру. Одному из них удалось подхватить малыша с соседнего балкона и передать врачам скорой помощи.



Официальной информации на момент публикации нет.