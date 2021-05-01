Светлый праздник Пасхи отмечается в этом году 2 мая

В храмах в эти дни более людно, чем обычно: накануне Пасхи и в сам праздник барнаульцы идут на богослужения, которые называют самыми радостными в году.

Фото: Андрей Чурилов

Для православных Пасха – праздник, ни с чем не сравнимый по своей атмосфере. Это праздник души, надежды и радости воскресения того, кто отдал жизнь за всех живущих людей. Даже те, кто приветствует знакомых словами «Христос воскресе!» скорее по привычке, все равно проникаются общим настроением светлой Пасхи.

В этом году Пасха тем радостнее, что прихожане могут вновь прийти на богослужение в храм после строгих ковидных ограничений, действовавших на период прошлой Пасхи. Масочный режим и социальная дистанция стали уже привычными условиями присутствия на службе.

Пасхальная служба по традиции начинается крестным ходом вокруг церкви. После богослужения (как и днем в Страстную субботу) в храмах освящают куличи, пасхальные яйца и другие продукты, приготовленные к праздничному столу для разговения. Правильным считается накануне исповедоваться, чтобы затем причаститься на ночной Пасхальной литургии. Но даже если вы не смогли подготовиться к церковному празднику по всем правилам, во время богослужения достаточно вслушаться и вдуматься в слова и смыслы: пасхальная служба наполнена вдохновляющим торжественным ликованием. Хоть и не всем дается легко отстоять всю службу, для многих православных барнаульцев всенощная становится обязательным и самым главным событием Пасхи.

– Для меня этот праздник один из важнейших, – признается барнаульская учительница Анастасия Потанина. – Возможность вспомнить о том, что есть кто-то, кто любит нас так сильно, что пошел на смерть. В этом году я пощусь только первую и страстную седьмицу, надеюсь в следующем году войти в пост как положено. Всегда стараюсь причаститься, сделать небольшие подарки самым близким. Отправлюсь на ночную службу, там в нашем приходе и разговеемся.

– Я стараюсь провести этот день с семьей и близкими. Но, возможно, для них этот праздник более важен, чем для меня, – делится барнаулец Денис Войтюк. – Я не считаю себя особо религиозным человеком. Праздную Пасху, что называется, за компанию. Куличи, крашеные яйца и все такое. Иногда мне кажется, что многие делают так же. При этом я знаю, что это за праздник, знаком с историей Воскрешения из книг. Для меня христианство – это учение о добре и любви к ближнему, и я считаю, что помнить о пути и учении Христа нужно не только по праздникам.

В главный православный праздник богослужения пройдут во всех храмах Барнаула. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий по традиции возглавит службу в храме святого Димитрия Ростовского на площади Спартака.