В Барнауле побывала одна из самых известных гимнасток страны Александра Солдатова

Четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, Чемпионка России стала почётной гостьей турнира «Динамо – детям России».

Александра Солдатова

Фото: Вадим Вязанцев

К Александре Солдатовой можно применить множество эпитетов с приставкой «самая». Самая красивая, самая гибкая, самая женственная, самая любимая множеством поклонников в России и в мире. Её появление на краевых соревнованиях по художественной гимнастике «Динамо» – детям России» стало настоящим подарком всем участницам, ведь Александра не только награждала победителей первого дня соревнований, но и провела автограф-сессию для всех участников турнира. «Вечернему Барнаулу» Александра Солдатова дала интервью, рассказав о своей жизни вне гимнастики.

– Александра, у вас за плечами успешная спортивная карьера. Вы как никто другой знаете, что стоит за этим видом спорта, сколько гимнастика требует сил, времени, здоровья и отречения. Какие чувства вы испытываете, глядя на юных участниц турнира, которые рвутся получить ваш автограф?

– Только счастье. Это очень приятно, когда ты видишь радость в глазах детей, как они к тебе бегут. То, что для тебя обычный росчерк, для ребёнка – настоящее сокровище. И я рада, что могу делать детей счастливыми.

– Ваши коллеги, с которыми вы вместе выступали на соревнованиях – Яна Кудрявцева, Маргарита Мамун успешно монетизировали свой спортивный успех, они проводят мастер-классы, сборы. Планируете ли вы этим заняться?

– Сборы я пока не провожу. Я сейчас много работаю над проектом, создаю свой марафон, это отнимает много времени, плюс занимаюсь тренировками, танцами и верховой ездой. Собираюсь получать второе высшее образование. И мастер-классы для меня, как отдушина. Все это я провожу в перерывах между своими основными занятиями.

– У вас уже есть педагогическое образование, а какое второе высшее вы решили получить?

– Я пока не хочу всем об этом говорить, я только недавно определилась и пока не освещаю.

– Длительные майские праздники вы как проведете?

– Первую половину майских выходных я буду находиться в Питере, я там буду проводить и мастер-классы и выступать буду, потом ненадолго вернусь домой и снова улечу. Так что все праздники буду в полетах и разъездах.

– Вы сами принимаете решения, в каких мероприятиях принимать участие?

– Сейчас свою жизнь я полностью строю сама и мне это очень нравится.

– Вы сейчас как-то задействованы в проектах Центра гимнастики Ирины Винер?

– Сейчас нет. Но я с Ириной Александровной всегда на связи и в любой момент могу вернуться в Новогорск и начать тренерскую карьеру. Дорога мне туда всегда открыта. Просто я не так давно оттуда вышла и мне хочется многое для себя открыть, попробовать, и только потом решить – идти по тренерской стезе или нет.

– О чем вы мечтаете?

– У меня много целей, много желаний, но раскрывать я их не буду. Я просто буду их тихонечко реализовывать.

– У вас нет желания поучаствовать в каких-нибудь шоу, или телепроектах?

– Конечно, есть. Я уже участвовала в «Шоу олимпийских чемпионов», выступала на Гран-при с показательным номером, иногда выступаю на мероприятиях соревновательных. Но если будут предложения, я открыта всему новому!

– Вы не жалеете, что закончили карьеру, так и не побывав на Олимпиаде?

– Нет, ни в коем случае. Всё случилось вовремя. Это было взвешенное, взрослое, осознанное решение. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. Мне не о чем сожалеть. Я достигла много.

– Вы следите за гимнастками сборной России? Кого могли бы выделить из тех, кто скоро придёт на смену лидерам нашей сборной – Дине и Арине Авериным?

– Я слежу, но уже не так пристально, как раньше. Среди гимнасток не принято кого-то выделять, как старшие коллеги мы стараемся этого не делать. Но я бы назвала Лалу Крамаренко, она делает такие вещи, которые просто не поддаются объяснению, законам физики ты смотришь и не понимаешь, как она это делает! Она – действительно феномен и я могу сказать, что очень за нее болею и верю в её дальнейший успех.

– Александра, скажите, есть ли в гимнастике, как в фигурном катании такие элементы «ультра С», которые гимнастка должна делать, чтобы обратить на себя внимание на соревнованиях и добиться успеха?

– Да, в гимнастике постоянно все меняется, но сейчас на первый план вышли владение предметом и насыщенность упражнений. Они ценятся и стоят дороже, чем владение телом и умение передать образ. Сегодня кто лучше владеет предметом, тот и побеждает. Мне новые правила не очень близки, потому что сама я была заточена под те параметры. Я люблю гимнастику женственную, эмоциональную, а не техническую – бросил – поймал, бросил – поймал. Сегодня гимнастки бы и рады больше внимание уделить образу, телу, но, к сожалению, пока ты в образе тебя обыграют!

– Возрастная планка в гимнастике, как и в фигурном катании все ниже и ниже, как вы относитесь в «долгожителям» в этом виде спорта?

– Чем ты моложе, тем ты легче, подвижнее, юрче, у тебя еще нет сопутствующих этим видам спорта травм. Я понимаю, почему продолжают выступать Дина и Арина Аверины. Их цель – Олимпиада. А так, все девочки кто входит в основной состав сборной – Крамаренко, Симакова, Попова, они – юные. Есть, конечно, долгожители в гимнастике – как Анастасия Близнюк из команды групповых упражнений. У нее уже будет третья Олимпиада, чего не было в карьере ни одной гимнастки. Как я отношусь к тому, что человек ушёл из большого спорта, работал тренером, а потом снова стал выступать – возможно, она не нашла себя в жизни вне спорта. Но это не моя история!

– Александра, гимнастки всегда оставляют свои некоторые купальники на память. У вас есть любимые костюмы для выступлений?

– У меня дома осталось буквально два-три купальника, не больше. Каждый из костюмов, в котором я выступала, мне дорог и с ним связаны воспоминания. Но есть, конечно, любимые. Один из них – черный, сезона 2017. Он очень лаконичный, почти без декора, но он мне очень нравился. Другой – я в нём делала ленту в 2018 году, я его тоже очень люблю.

– Что было самое радостное в свободе, когда вы закончили карьеру?

– Я искала себя целый год, когда ушла из спорта в обычную жизнь. Но я настолько люблю жизнь, что всегда знала, на одной гимнастикой мою жизнь не ограничится. Сейчас я могу сказать, что встала на ноги и сама управляю своим временем и своей жизнью.

Ведь куда бы ты ни пошел, везде все новое и интересное, и ты все можешь попробовать – и на горных лыжах покататься, и с парашютом прыгнуть. Ты открываешь одну дверь, а там еще одна, и еще. И с каждой открытой дверью твоя жизнь становится интереснее и многограннее. Нет такого, что мне нечего делать или я не знаю, чем себя занять, скорее наоборот, где взять столько времени, чтобы все попробовать и успеть все то, что я запланировала.